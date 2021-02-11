特朗普連任美國總統失敗後，外界除了留意特朗普本人可能在2024年大選捲土重來，他的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）的政治動向也備受關注。據報她有意在2022年中期選舉角逐參議員席位，於佛羅里達州跟共和黨現任參議員魯比奧（Marco Rubio）較勁，但近期黨內極具爭議的人物格連（Taylor Greene）成了她最大憂慮。

英國《每日郵報》引述消息人士指，目前已經遷居佛羅里達州邁阿密的伊萬卡，準備劍指佛州參議員的議席，並關注父親特朗普近期開腔支持共和黨內極具爭議的新丁眾議員格連，憂慮會因此妨礙她的從政計劃。

伊萬卡顧忌父親跟格連扯上關係，其實不無原因。格連公開支持QAnon陰謀論，當中稱有權勢人物操縱戀童國際集團並影響世界政策，被指包含反猶太主義，這是美國政壇其中一大禁忌。而格連2018年曾在網上發帖，指猶太裔富豪索羅斯（George Soros）和豪門世家羅斯柴爾德家族（Rothschild）都在上述陰謀參與其中。

特朗普陣營內部人士表示：「伊萬卡擔心，包括猶太社群的人，會因為父親與格連的關係，而假定她（伊萬卡）也認同格連。」伊萬卡甚至認為，父親應該跟格連「斬纜」，因為格連過於極端。

霍士新聞曾經要求魯比奧回應伊萬卡可能挑戰他的傳聞時，他說：「我喜歡伊萬卡，我們在多項問題上的合作非常好。」

魯比奧2010年起當選聯邦參議員，至今超過10年。他2016年爭取共和黨總統提名期間，曾經猛烈批評後來成為總統的特朗普，但後者上任，魯比奧在不少議題上都支持特朗普的取態。

有佛州記者認為，由於特朗普連續兩屆在艱苦的佛州選戰贏出，伊萬卡一旦出選，可望受惠特朗普在當地支持度而成為熱門人選，威脅魯比奧的議席。

英國《每日郵報》

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