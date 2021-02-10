台灣駐美代表蕭美琴周三與美國國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）會晤，是美國總統拜登上任來首次進到國務院。國務院會後表示，台灣是民主領頭羊與重要經濟、安全夥伴，美國致力深化與台灣關係。

美國國務院東亞暨太平洋事務局推文，附上蕭美琴與金成合照。

蕭美琴表示，與金成談論雙方關注議題，她也有特別帶春聯伴手禮致贈對方。她稍後推文表示，與金成及他的團隊有愉快的會面，雙方談論諸多共同關切議題，反映出美台強健與廣泛夥伴關係，「我也預祝（金成）團隊農曆新年快樂」。

這是蕭美琴自拜登上個月20日就職以來首次進到國務院。加上國務院東亞局在蕭美琴與金成會晤後，主動公開兩人會面合照，顯示拜登政府有意維持美台過去四年交往熱度與模式，而非將雙邊關係轉為枱底下發展。

據了解，受到先前美台交往限制，過去駐美代表處與國務院官員會面場地皆不得在國務院內，僅能在附近場所，但近年來逐漸鬆綁。前駐美代表高碩泰去年離任前，就曾在國務院內與時任亞太助卿史達偉（David Stilwell）會面。蕭美琴去年7月底到任後，也曾進到國務院大樓與史達偉、時任國務院國際組織局資深官員普萊爾（Pamela D. Pryor）會晤。

中央社

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