（北美通訊）由於品牌涉及非裔種族定型，母公司百事可樂公司表示，逾百年歷史的美式鬆餅及糖漿品牌「傑米瑪阿姨」（Aunt Jemima），將於6月份更改名稱和包裝，新名為「Pearl Milling Company」。

百事可樂公司稱，Pearl Milling Company公司在19世紀成立，是美式鬆餅混合麵粉的始祖，由魯特（Chris L. Rutt）於1888年創立；當時，魯特以「老傑米瑪阿姨（Old Aunt Jemima）」來命名產品；「老傑米瑪阿姨」為一首1875年的歌曲，表演者會塗上黑臉，並穿著圍裙和頭巾。

百事可樂公司於今年2月1日，購入Pearl Milling Company商標和名稱，新品牌定於6月正式公佈。新的Pearl Milling Company商標，以19世紀水磨坊，取代了傑米瑪阿姨的形象，而紅色﹑白色和黃色的配色，與傑米瑪阿姨舊包裝上的顏色匹配。

公司續指，Pearl Milling Company每年將撥款100萬元（美元、下同），提升非裔婦女地位。這是百事可樂公司早前承諾、五年內投放四億元提升非裔社區地位以外的額外撥款。

過去，早餐品牌「傑米瑪阿姨」的包裝及品牌，一直被批評是奴役非裔婦女的象徵。當年美國南方的白人，拒絕以「先生」、「太太」來稱呼年長非裔，並以「阿叔」（uncle）、「阿姨」（aunt）作稱呼，因此「傑米瑪阿姨」﹑「Uncle Ben’s」被指帶出黑奴形象。

去年5月，非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員「跪頸」喪生後，美國掀起種族平權浪潮，除了「傑米瑪阿姨」﹑「Uncle Ben’s」等食品品牌需改頭換面外，迪士尼也在旗下串流影片服務Disney＋平台上播放的經典電影，加入免責聲明，警告觀眾將會看到「負面描寫」或「不當處理部份人或文化」的字眼。

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