緬甸軍方政變激發民眾連日上街示威，警方發射水炮甚至向天開槍驅散示威者，年輕女示威者兌凱（Mya Thwe Thwe Khaing）中槍，目前留院仍然危殆，醫生指子彈打中其頭部導致腦死亡。兌凱被示威者視為這場反軍方管治的抗爭象徵，她中槍的畫面被印成巨型橫額，懸掛在仰光的示威現場。

兌凱年約19歲至20歲，在周二示威中受傷。社交傳媒上有不少短片和照片顯示，當時身穿紅色上衣和戴上電單車頭盔的她以巴士站作掩護躲避警方水炮，突然後腦中槍倒地。

報道指她當日遊行至警方路障前，Facebook上有電話拍攝的短片顯示，她中槍前並無試圖突破路障或攻擊警察。當她倒地後，其他示威者除下她的電單車頭盔，發現頭盔被子彈擊穿。此外還有兩名示威者分別手臂和胸部中槍。

當地傳媒報道兌凱母親是寡婦，有四個子女，兌凱是最年幼一個，在內比都一間雜貨店工作，一家都是昂山素姬領導的全國民主聯盟支持者。其兄長表示家人呼籲兌凱為了安全要遠離示威人潮，他和妹妹最後的對話是問她如果警方開槍她會怎樣做。兌凱認為警方不會開槍，「就算開槍，應該沒事的」。

兌凱的胞姊同樣身處示威現場，並表示一開始以為妹妹不是中槍，而是因憤怒而暈倒。她對妹妹中槍感心碎，「媽媽無法接受妹妹就這樣死去」。

人權監察研究員維爾（Richard Weir）批評警方向一名轉身的女示威者開槍是不合情理和不合法，又要求警方停止向和平示威活動開槍，以及是否涉使用不當武力。聯合國特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）周三表示：「緬甸軍方和警方需要遵從命令，並不是犯下暴行的辯解理由，任何這些辯解都沒用，無論他們身處甚麼位置去執行這命令。」

英國《泰晤士報》／英國廣播公司

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