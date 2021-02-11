美國老牌色情雜誌《好色客》（Hustler）出版人弗林特（LarryFlynt）周三逝世，終年78歲。

率先報道弗林特死訊的網站TMZ說他死於心臟衰竭。弗林特胞弟吉米（Jimmy Flynt）向《華盛頓郵報》證實死訊，沒有交代死因。

弗林特1974年出版第一期《好色客》，初期因為賣弄女性私處特寫照而引起爭議。翌年刊登已故總統甘迺迪夫人積琪蓮1971年度假時被拍下的裸照引起轟動，僅在幾天時間就售了100萬本，令弗林特成為百萬富翁。

1978年3月6日，弗林特和律師步出喬治亞州格威納特縣（Gwinnett County）一個法庭時被身份不名槍手擊中，弗萊恩特脊椎受永久性損傷，從此下半身癱瘓，必須依靠輪椅才能行動。

《好色客》1980年代初最輝煌時發行量高達300萬本。弗林特的事業王國不只雜誌，還有色情電視頻道、錄影帶服務、零售店販賣情色衣服和飾物，他還開了不少賭場。

《好色客》慶祝出版40年時，弗林特說他不只是全球最主要的色情物品供應商，更是40年來如一日為言論自由奮戰。《好色客》內容「踩界」，不時測試言論自由底線。他多年來為言論自由打過多場官司，曾多次被控色情罪、褻瀆美國國旗、拒絕透露消息來源、誹謗等等。他曾指很多人不了解言論自由是為了甚麼，認為把人人愛聽的說話說出來，並非言論自由；讓人可以說出「你最討厭的那些言論，這才是自由。

1996年上映的荷李活電影《性書大亨》(The People vs. Larry Flynt），正是弗林特的傳記電影。

法新社／《蘋果》資料室

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