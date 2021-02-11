美國前總統特朗普卸任後，共和黨出現「支持特朗普」及「反對特朗普」的路線分歧，路透社引述消息人士指，數十名前共和黨人因不滿目前共和黨內見特朗普削弱國家民主制時，沒有站起來譴責，有意另組中間偏右的政黨或小組。

報道指，有超過120人上周五舉行一場視像會議，參與者包括列根、布殊父子和特朗普四朝共和黨總統治下官員、前民選代表、大使和策略顧問等。新黨會以「有原則的保守主義」為大前提，遵從憲法和法律，摒棄特朗普式的自把自為。他們會派代表參與選舉，同時會不分黨派支持其他理念接近的中間偏右人士。

其中特朗普時期的前國土安全部總顧問米特尼克（John Mitnick）、前國土安全部助理部長諾伊曼（Elizabeth Neumann）、前國土安全部官員泰勒（Miles Taylor）及前共和黨眾議員登特（Charlie Dent）也有現身。

眾議院共和黨前政策事務主任麥克馬林（Evan McMullin）表示，他與其他前共和黨人主持會議，他們均對政黨受特朗普左右感到擔憂。美國上月發生佔領國會事件，特朗普被指煽動叛亂，路透社報道指與會者對國會有超過一半共和黨人在佔領事件後，仍投票反對承認拜登勝選感到沮喪，包括8名參議員及139名眾議員。麥克馬林認為，共和黨整體趨向激化，正危害美國民主。

另外有3名不具名消息人士向路透社表示，會上曾討論另組政黨的可能性。麥克馬林指會上只有40％人支持脫離及另組政黨，另外會議亦有討論成立「小組」在共和黨內或外運作。

名字方面，與會者正在考慮的新政黨名字包括「正直黨」（Integrity Party）、「中間偏右黨」（Center Right Party）；若果成立小組，名字或會是「中間偏右共和黨人」（Center Right Republicans）。

特朗普發言人米勒（Jason Miller）被問到有關組黨討論時，他形容與會者都是失敗者，稱這些人選擇投票給拜登時，就已經偏離了共和黨。共和黨全國委員會一名代表，就以共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）最近的聲明回應記者。麥丹尼爾上月接受霍士訪問時強調如果黨員互相攻擊，下年選舉將失利，只有團結才可贏。

路透社

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