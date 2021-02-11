卡塔爾助斡旋伊朗核協議

卡塔爾國營新聞社（QNA）周三引述外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）指，正通過政治和外交方式，協調各方重返2015年伊朗核協議，緩和地區緊張局勢。穆罕默德表示會同時與美國和伊朗保持溝通。

據報穆罕默德於本周初，曾分別與美國國務院伊朗問題特使馬利（Robert Malley）和白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）通電話。

美國總統拜登一直表明，希望重返前朝特朗普政府於2018年宣布退出的伊朗核協議。他周日接受訪問時揚言，不會為令伊朗重返核協議的談判桌，而提前撤銷經濟制裁伊朗必須立即停止提煉濃縮鈾的活動。但伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）同日為談判前提定調，堅持必須要美國先行取消制裁。

聯合國旗下國際原子能機構（IAEA）周三指，伊朗已開始生產可用於製造核武的鈾金屬，再度違反2015年核協議，似乎是進一步向美國政府施壓解除制裁。據報伊朗已生產的鈾金屬未經濃縮，因此無法製造核武，但有專家指伊朗真正在意的是從現有生產過程所獲的知識。

西班牙未來女皇將留學英國

西班牙王室公布，王位第一順位繼承人、15歲萊昂諾爾公主（Princess Leonor）將於今夏入讀位於英國威爾斯的大西洋書院（Atlantic College）。

萊昂諾爾公主是費利佩六世（King Felipe VI）與王后萊蒂齊亞（Queen Letizia）的長女，今年10月將年滿16歲。西班牙皇室指，萊昂諾爾公主以匿名方式申請入學，通過多項測試後獲取錄。她將於大西洋書院修讀兩年課程，6.7萬鎊（約72萬港元）學費將由國王費利佩六世的年度津貼支付。

大西洋書院是全球首家聯合世界書院（United World Colleges），學校創立於1962年，位於12世紀建築聖多納城堡(St Donat’s Castle)內，招收16至19歲學生，著名的皇室校友包括荷蘭國王威廉亞歷山大（Willem-Alexander）和比利時伊利沙伯公主（Princess Elisabeth）。

印度登山客虛報登頂 遭尼泊爾禁爬山6年

征服世界第一高峯高度達海拔8848.86米的珠穆朗瑪峯是不少登山客畢生希望達成的夢想。但尼泊爾當局最近調查發現，兩名印度登山客和其領隊於2016年虛報登頂珠穆朗瑪峯，禁止他們爬登國內所有山峯6年。

亞達夫（Narender Singh Yadav）和戈斯瓦米（Seema Rani Goswami）當年獲尼泊爾的旅遊部門頒發證書核實紀錄。不過亞達夫去年獲提名印度國內極高殊榮的丹增諾蓋冒險運動獎（Tenzing Norgay Adventure Award）時，受其他登山客的質疑，卻無法提供任何證明。

尼泊爾文化和旅遊局官員指，經調查後發現兩人提交了假文件，包括假照片。當局與專家商議後決定發佈禁令，禁止兩人及其領隊普恭（Naba Kumar Phukon）登山6年，禁令追溯至造假年份2016年，同時褫奪他們的登山紀錄。

路透社／美聯社／法新社／英國廣播公司

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