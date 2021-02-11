3名古巴人因為船隻翻沉流落巴哈馬（Bahamas）一個荒島，期間僅靠椰子果腹，度過33天後終獲美國海岸防衞隊救起。

美國海岸防衞隊直升機周一例行巡邏時，發現位處佛羅里達群島和古巴之間的小島安圭拉（Anguilla Cay），有兩男一女揮動自製旗幟。

防衞隊成員比徹（Riley Beecher）表示，當時未有足夠裝備即時展開拯救，但已馬上垂降食物、食水及無線電通訊設備作為溝通工具。比徹得知3人來自古巴，並且需要醫療協助，「他們指已困在這個島33天」。

3人表示他們原本的船隻因湧浪翻沉，是游泳來到此荒島，一直靠吃椰子維生，也有報道指他們吃老鼠和海螺。海岸防衞隊周二派直升機將3人載離荒島，送往佛州醫療中心經檢查並無受傷，美國移民及海關執法局將接手處理3人事宜。

防衞隊成員多爾蒂（Justin Dougherty）直言，從未遇過有人在荒島生存這麼長時間，「實在難以置信，我不知道他們是如何做到的，我很驚訝他們的身體狀況還很好」。

英國廣播公司／美國有線新聞網絡

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