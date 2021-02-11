英國《泰晤士報》引述白廳消息人士報道，軍情六處（MI6）悄悄放寬入職限制，首次招聘外國出生的間諜，希望引進不同國籍及背景人士，組織一支「思想多元化...並非所有人都以相似方式思考」的團隊，確保MI6「更有效從事間諜活動」。

雖然MI6接納非英國出生人士入職，但應徵者仍必須持有英國護照，而他們的父母之一必須是或曾經是英國公民，或者「與英國有實質聯繫」。擁有雙重國籍的申請者可能要放棄其非英國公民身份，但具體取決於他們擔任的職位。

MI6主管楊格爵士（Sir Alex Younger）2018年取消一項舊有政策，不再強制要求入職者父母必須在英國出生，容許移民後代、在英國出生人士入職。去年MI6更降低入職年齡，由21歲改為18歲。

白廳消息人士說，最新政策代表「即使在外國出生，然後定居英國」人士都可應徵，「如果將標準縮窄為英國公民，那麼最終只聘用很多在老牌大學名校中接受教育的英國人。我們希望有多元化思想、多元化的隊伍，而不是所有人都以類似方式思考」。

英國《泰晤士報》

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