中印軍隊在具爭議的邊境對峙持續多月，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）周四表示，雙方同意駐軍在爭議湖區一同後撤。

辛格向國會表示，兩國軍方指揮官及外交官經過數輪談判後達成協議，「我們與中國持續對話，雙方同意在班公錯湖北岸及南岸後撤」。中國國防部指，兩國的前線軍人周三開始從岸邊後撤。

辛格指印度政府向北京表示，中國軍隊的行動嚴重破壞和平及安寧，令雙邊關係受損，他又指雙方完成後撤後，軍方指揮官會在48小時內會面，商討在其他地區後撤。

中印去年曾在邊境發生多次衝突，去年6月一次更造成兩國合共63名士兵死亡，當時衝突地點位於印度西北部克什米爾地區，更引發印度強烈反中情緒，民間發起抵制中國貨行動。納庫拉地區去年5月亦曾發生衝突，據報雙方過百名士兵一度互相拳打腳踢。

路透社／《蘋果》資料室

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