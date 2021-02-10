冥冥中自有主宰，有人大難不死，有人劫數難逃。法國一名116歲修女雖然一度感染武漢肺炎，但僅花三周時間便康復，還精神奕奕迎接生日；美國卻有一名囚犯已被判死刑近25年，一直未有行刑時間，日前就因染疫病逝。

世上第二長壽在生老人戰勝武肺

本名是蘭登（Lucile Randon）的安德烈修女被視為世上第二年長的在生老人，但她本身失明兼行動不便要用輪椅，更於1月中在法國南部城市土倫（Toulon）確診武肺。不過僅經過三周她已完全康復，還十分關心其他院友，她向當地傳媒直言：「我甚至沒有感覺到我曾受感染。」

她將於周四迎接117歲生日，入住的安老院職員塔維拉（David Tavella）透露安德烈修女完全不怕武肺，「她沒有問我她的健康狀況，而是她的生活習慣，例如她想知道餐單和就寢時間有沒有因此改變」。

然而並不是所有人都如此幸運，1月時居住在同一安老院的88位老人，有11人對病毒呈陽性反應，其中有10人死亡。

美國死囚逝世前確診

現年66歲的比利亞紐瓦（Jorge Villanueva）27年前在德州侯斯敦涉嫌強姦、毆打和勒死一名婦女，被判死刑將近25年，但一直未有正式執行日子。近年他因患肝癌接受治療，於早前的武肺病毒檢測呈陽性反應，並在上周六病逝。初步相信他死於武肺，但有待驗屍報告最終確認。

美聯社及非牟利組織「馬歇爾計劃」（Marshall Project）正進行一項合作，調查美國監獄中的疫情，發現至少2,359名囚犯死於武肺。據德州刑事司法部的數字，當地共有187名囚犯被確認或推斷死於武肺。

美聯社

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