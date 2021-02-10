根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.07億，全球死亡人數超過234萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,719萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過46.8萬。印度確診人數超過1,085萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破960萬，死亡人數超過23.3萬。英國、俄羅斯、法國、西班牙確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。

世衞將批准緊急使用阿斯利康疫苗

世界衞生組織周三表示，正對英國阿斯利康藥廠（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的武漢肺炎疫苗進行最後階段審核，雖然有研究指該疫苗未能預防南非變種毒株，但決定最遲本月中會批准其緊急使用。

世衞官員與免疫接種戰略諮詢專家組（SAGE）舉行記者會，指出阿斯利康疫苗帶來的好處多處風險。SAGE主席克拉維奧托（Alejandro Cravioto）表示，疫苗應在8至12周之間接種兩次，65歲及以上人士亦應接種。就算在變種病毒肆虐的南非，也沒不建議接種的理由。

被問到為何不等該疫苗的美國臨床測試結果才作決定時，克拉維奧托說該結果可能下月才公佈，鑑於現時每天有成千上萬人病亡，就算疫苗資料不完全，只要可減少死亡人數，盡早批出使用權也情有可原。

由於變種武漢肺炎病毒「501Y.V2」肆虐，南非日前突然叫停原定本周展開的大規模疫苗接種計劃，原因早前有研究指手上由英國阿斯利康藥廠與牛津大學合作研發的疫苗，對預防當地變種毒株引起中度或輕症，幾乎沒有保護作用。南非衞生部長周三表示。正考慮轉售手頭上的阿斯利康疫苗，或以之交換其他疫苗，並改打證實有效預防強生疫苗。

德國延長封鎖措施

德國總理默克爾周三與16州領袖同意延長封鎖措施至下月7日，指出雖然新增確診個案數字正在下降，但仍要防範變種病毒株肆虐。

根據周三協議，髮型屋獲准於下月1日重開，其他經濟活動曾要在七日感染率不多於每10萬人有35宗新症後方可重啟。周三的七日感染率為68。

路透社／法新社

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