緬甸民眾不畏暴政，面對軍方日益重手的鎮壓，昨天連續第五天上街反對軍事政變，除了百姓示威，更有公務員與警察挺身表達訴求，人數數以萬計。武力鎮壓示威還未夠，軍方和警方前日深夜再出動，突擊搜查文人政府執政黨全國民主聯盟（全民盟）在仰光的總部。

軍方和警方突擊搜查全民盟在仰光的總部時，辦公室當時無人，但在宵禁令下，全民盟人員只能透過網絡保安鏡頭，眼巴巴看着警察暴力剪鎖劈門，之後軍人、警員及一些身穿平民服裝的人，在總部內的桌子及抽屜搜索。員工在昨日凌晨4時宵禁結束後趕回總部，發現大門未關，所有鎖都毀了。保險箱、電腦伺服器處理器、打印機和掃描器，以至一些現金與訪客簽名簿，統統消失。大批防暴警察前日也在昂山素姬寓所外佈陣。

當局的水炮、催淚氣與實彈，沒有嚇退民眾，昨天一早在最大城市仰光又有數以千計人聚集，首都內比都也有幾百名公務員遊行，加入公民抗命行動。社交網流傳多市有警察參加示威，其中東部克耶邦就有數十軍裝警察高舉「不要獨裁政權」、「跟人民同一陣線」的標語牌遊行。一名年輕示威領袖說：「我們不能沉默。假如和平示威都濺血，那末一旦軍方得逞，流的血必定更多。」

過百「迪士尼公主」遊行

經過連日示威，群眾開始搞搞新意思。仰光有超過一百名女性「盛裝打扮」，穿上禮服以「迪士尼公主」造型手持「釋放昂山素姬」海報遊行。她們大都是大學生或新近畢業的女生，表明要讓外界看到「受過教育的年輕人絕對反對軍事政變」。

雖然各地的集會禁令未解除，但軍方昨天至少在日間保持克制，未有暴力對待和平示威的情況。但內比都有醫生表示，其任職的診所前日為示威者療傷後，昨天遭軍人接管。治療前日頭部中彈女子的醫生則表示，傷者情況危殆，恐怕逃不出鬼門關。當日警察驅散示威時鳴槍示警，還造成三人受傷，當中至少一人亦危殆。國營傳媒昨天則首次報道示威，指控民眾「粗言穢語」和向警察擲物，令四名警察受傷。

上周一緬甸軍方發動政變後，西方大致只有口上批評，僅新西蘭公佈實質行動，包括表明確保援助資金不會入軍方口袋；即使前日鎮壓升級，美國國務院「重申呼籲軍方放棄權力」、聲言會確保發動政變者有「嚴重後果」之餘，對緬援助仍只是「檢討」。

英國倫敦大學亞非學院高級講師帕利沃爾認為緬甸「地緣戰略地位太重要」，就算西方出手制裁，但中、日、印度與東南亞各國不大可能跟她斷絕關係。

路透社/德新社/法新社