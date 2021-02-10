美國前總統特朗普第二次彈劾審訊周三進入第二日，控方作開案陳詞。

擔任首席彈劾經理的馬里蘭州眾議員拉斯金（Jamie Raskin），指特朗普用幾周激怒了支持者，告訴他們選舉被偷走了。拉斯金指特朗普並非佔領國會事件的「無辜旁觀者」，指他「放下了三軍總司令職務，變成一場危險叛亂的煽動總司令」。他說，暴力一如預期無情而無可避免地降臨，肆虐這個機構及眾議院，會出示證據，證明特朗普身為三軍總司令卻沒有盡責任停止暴力和保護政府。拉斯金指特朗普對支持者大鬧國會歡喜若狂，「但無幫過我們」。

民調機構Ipsos在首日審訊後公佈民調顯示，47%受訪者贊成將特朗普定罪。

喬州檢察官查「企圖影響大選結果」事件

富爾頓縣（Fulton County）地方檢察官韋利斯（Fani Willis）周三在一封信中表示，對一宗「企圖影響」去年大選結果事件展開刑事調查，但沒有提特朗普名字。美國傳媒早前揭發特朗普今年初曾致電喬治亞州州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger），要求對方「找出11,780票」讓他在該州反勝。喬治亞州州務卿辦公室周一宣佈，正式對特朗普致電一事展開調查。

法新社／路透社／美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！