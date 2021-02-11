日本東京奧運暨殘奧組織委員會會長、前首相森喜朗上周在開會時發表歧視女性言論，引爆連串風波，日本富士新聞網（FNN）以及日本放送協會報道指，森喜朗將就事件引咎辭職。東京奧組委明天亦將開會討論其言論和性別平等措施。

森喜朗上周三出席一個奧運相關會議，會上討論到將日本奧委會女性理事比例提高至40%，森喜朗指如果太多女性的話「將會浪費時間……令會議變得冗長」，言論涉及性別歧視惹來爭議。他事後向公眾道歉，指發表了不當言論有違奧運精神，但當時強調不考慮辭職。

然而事件不斷發酵，多個奧運贊助商表示企業形象被森喜朗的言論連累受損，公開批評他，東京都知事小池百合子亦考慮拒絕出席本月有森喜朗參與的會議。國際奧委會（IOC）周二亦發表聲明指森喜朗言論違背奧運提倡性別平等的精神，認為不恰當。

首相菅義偉早前亦曾批評森喜朗發言不適當，有逾百名義工亦因不滿他決定退出，也有諧星退出3月底的傳聖火活動。

有近60%受訪者認為這位83歲前首相並不適合擔任奧組委主席，只有6.8%人士表態支持他留任。早前更有人發起網上聯署，要求日方就事件處分森喜朗，短短幾日內就有近13萬人響應呼籲。日本《每日新聞》日前指森喜朗曾有意辭職，並建議由另一位前首相安倍晉三接任，但最終被奧組委行政總裁武藤敏郎說服留任。

路透社/《蘋果》資料室

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