阿聯酋前日成功把火星探測器「希望號」（Hope）送入軌道，不但成為繼美國、俄羅斯、歐盟和印度之後，第五個能派遣探測器進入火星範圍的國家，更創下阿拉伯世界首個星際任務。

「成功了！恢復跟希望號探測船的聯絡，火星入軌完成。」阿聯酋航天局推文表示，希望號已重新發出訊號，向控制中心確認進入軌道。希望號的在軌壽命設計為兩年，但預期能額外運作多一年。希望號將會為火星繪製歷來首張完整的大氣層素描，並收集火星的氣候變化數據，讓科學家了解大氣層內的能量活動，以及氧和氫的中性原子是如何從火星流失。

為紀念希望號的成功，位於阿聯酋首都迪拜的全球最高建築物哈利法塔，全幢亮起象徵火星的紅燈慶祝。今次太空任務令外界對這個中東小國的科研實力刮目相看；更令人驚訝的是，該計劃的領軍人物竟是一位只得三十出頭的女子阿米里。

中國「天問一號」昨進軌道

「真的很高興，壓在肩膀七年的重擔，如今終於可以放下。」身兼阿聯酋高級科學部長及航天局主席的阿米里表示：「適逢今日是我們慶祝建國金禧，50年間，我們由一個連基礎設施都匱乏的地方，搖身一變成為擁有火星軌道器的國家。」

而中國「天問一號」探測器則在昨晚8時50分成功進入環火星軌道。據中國官方表示，天問一號的目的地是火星烏托邦平原，科學家指當地「基本平坦，但有隕石坑、風蝕沙丘和一些巨石」，中國主要想研究火星地表和地下淺層地質。

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