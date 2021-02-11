緬甸軍方以政變奪權，民眾抗議聲音有增無減。數以百計民眾遊行至仰光的中國大使館前抗議，指控北京在背後支持緬甸軍方。緬甸駐中國大使館未有回應。

示威者周四遊行至中國大使館，高舉有中國國家主席習近平和緬甸軍方領袖敏昂來（Min Aung Hlaing）卡通圖案的紙牌，牌上以中文寫上「幫助人民，不要幫助政變軍隊」。有示威者向當地傳媒表示，中國官員們的表現似乎是支持軍方政變。

近日有網上報道指，中國派飛機運載資訊科技技術人員和設備支援緬甸軍方，中國大使館周三曾發表聲明否認，辯稱飛機是正常貨運航班，運載海鮮等進出口商品。中國外交部發言人汪文斌回應時也稱，未有聽說過有關消息。

在緬甸發生政變後，西方國家紛紛譴責軍方，但中國僅強調維護地區穩定的重要性，中國官媒央視的報道也只形容事件是「內閣大規模改組」。此外，聯合國安理會在中國反對下，未能通過譴責緬甸政變的聲明，令緬甸民眾認為中國政府是默許緬甸軍政府的行動。

路透社/《蘋果》資料室

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