（北美通訊）加拿大政府向港人拋出「救生艇」，18歲以上、持有過去五年內大專畢業學歷的港人，即日起可申請加國工作簽證。然而，一片歡呼聲背後，許多曾經在前線抗爭、尚未畢業的學生無法「登艇」。有已經身處加拿大、過去大半年節衣縮食的港青向《蘋果》表示，積蓄即將耗盡，但因為未畢業而不符合申請工作簽證資格，擔心最終被迫回港，遭到秋後算賬。

多倫多特約記者：馮樂怡

加拿大移民部公佈﹐任何過去五年獲得至少兩年制加拿大大專文憑或大學學位、或持有相等外國學歷的18歲以上香港居民﹐即日起可申請加拿大三年工作簽證。由於申請門檻低﹐計劃又被喻為加國政府專門給予香港青年人才的「救生艇」。

已經身處加拿大溫尼伯（Winnipeg）、曾任議員助理的Leon表示﹐他在「佔領立法會」一役中，有人提示他已被便衣警員拍下容貌﹐當時沒有特別在意的他，往後參加大小抗爭，包括「保衛中大」也能幸運脫險﹐便把可能已被「曝光」一事拋諸腦後。直至去年年中，他到加拿大探訪朋友時偶然提起﹐才驚覺自己或隨時被秋後算賬，思前想後決定留在加拿大。

以旅客身份暫住加國的Leon，沒有工作身份﹐積蓄有限的他只能勒緊褲頭，「曾經試過在市中心，與陌生人共住客廳。樓上居住的原住民有很多家庭問題﹐差不多每天都打架﹐聲量之大讓人難以入眠。房客也有酗酒和大麻上癮問題﹐每天都會飲酒和吸大麻﹐失控時會破壞物件。家中衞生環境差﹐晚上不時有老鼠出沒﹐牠們咬膠袋的噪音也很影響睡眠。」

雖然環境惡劣，但Leon每月做「廳長」的租金只要225加幣（約1,373港元），房租差不多低絕全城，因此他在這個地方住上長達半年。直至最近疫情爆發，溫尼伯租金大跌﹐他才得與室友租下較為整潔的房間。

Leon坦言﹐即使自己再精打細算﹐大半年無業生活已花費他約七成積蓄﹐手上僅餘約兩萬港元，「預期還可以生活半年﹐但我以旅客身份留在加拿大﹐無醫療保險﹐如不幸染病便可能耗盡積蓄。」雖然Leon有意取得加拿大政府給予港人的簽證，留在當地工作，但他仍未大學畢業，擔心難以符合申請要求，「我在公開大學有進修一個遙距課程﹐但仍未畢業；而且修讀的是兼讀課程﹐我也不知道是否符合資格申請香港人『工簽』。」

他坦言，不論機會如何，仍會先嘗試申請工作簽證﹐如申請被拒才考慮走政治庇護一途﹐最壞打算是回港﹐「我自己是不願意回去的﹐因為風險很大。就算成功入境﹐亦難保政府會不會突然翻舊賬﹐上門拘捕。」

在零下20多度的異鄉生活，Leon想念父母﹐也偶爾掛念家中溫暖被窩﹐但他堅信出走決定正確，更無悔當初走上街頭﹐「當你在前線看見那一群只是中學生的年輕人﹐不只男生﹐很瘦弱的女生都願意站在最前面﹐我覺得自己實在沒有藉口不出去。」比起自己﹐Leon更擔心其他年輕前線抗爭者，「很多都是中學生﹐他們最需要逃難，但他們都沒有加拿大政府要求的學歷......他們也不會想等到畢業再走，有些年輕人的父母可能是『藍絲』﹐更沒可能送他們到加拿大讀書」。

有份協助逃難港人在加拿大安頓的多倫多支持中國民運會（Toronto Association for Democracy in China）發言人George Lau指﹐當年「六四」發生後，加國政府曾給予遭到逼害的中國公民政治庇護，希望聯邦政府可參考當年做法﹐以較寬鬆條件提供政治庇護予有需要港人。至於較年輕、沒有足夠學歷申請工作簽證的香港學生，目前只可以以受撫養子女身份，與父母一同前往加拿大﹐但父母首先需符合工作簽證申請資格。

加拿大另一港人組織新香港文化協會（New Hong Kong Cultural Club）發言人Jane Lee表示﹐理解新措施不能保護所有需要逃離香港的人﹐但認為可等待當局公佈其他幫助港人的措施後，再作討論，「這真是一個很慷慨的政策﹐沒有年齡上限這一項已非常突破。我們明白，還有不少港人未必符合這次工作簽證資格﹐但還有兩個項目細節仍未公佈﹐我們也希望是越多人越好。」

她續指﹐加國移民政策條件已漸見曙光﹐該會日後會重點在審查制度上游說，「這個計劃是用香港手足的血汗所換取的﹐如果任由擁護極權和支持警暴的人，共享手足犧牲換來的成果﹐這是不能接受。」

Leon說，如果最終成功在加拿大找到工作，他希望由受助人成為施助者﹐「有收入後可以幫人﹐把部份收入捐到不同機構幫助手足，或者多做可以貢獻社區的工作。因為這個國家收留你﹐就是希望你可以貢獻經濟，甚至整個社會﹐其他人會因為你的貢獻，相信政府收留香港人是正確決定。」

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