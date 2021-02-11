港版國安法去年落實後，澳洲政府向港人提供「避風港」政策，延長香港畢業生和技術簽證5年，據報至今逾2,500名在澳港人獲延長臨時簽證。澳媒取得政府數據，澳洲去年減少向所有國籍人士批出永居簽證，但港人獲批數量「逆市」上升，在澳港人認為香港今非昔比，不再有言論自由，在網上談論政治或在澳洲參與對政界游說工作，回港後會被當局以國安法拘捕。

在澳港人憂網上發言致回港被捕

澳洲廣播公司報道，30歲的廚師Raymond（化名）在2014年雨傘運動後翌年與伴侶前往澳洲。他表示自從離開香港後，香港情況變得愈來愈差，政府正嘗試控制市民。他很慶幸可留在澳洲，因為他覺得回港並不安全，「如果我有機會回香港，我肯定不會帶手提電話，因為我常在Facebook和Twitter上談論政治。如果他們檢查我的（社交媒體），可能我也會被捕」。

住在坎培拉的港人Claudia（化名）2014年前往澳洲，其臨時簽證也獲自動延長5年。她指香港已經沒有公義和言論自由。她投身於在澳港人組織澳港聯（Australia-Hong Kong link），組織抗議行動和參與對澳洲政界游說工作。她擔心若自己回港，亦因在澳洲參與政治活動而遭報復，「我們甚至不知道回港後會發生甚麼事，所以我寧願留下。」

Claudia表示有在港參加示威的朋友被毆打和入獄，亦擔心她在港親人，「因為我是澳港聯委員之一，我活躍參與遊說參議員和議員去支持香港民主，而我又經常組織示威」。

學者︰國安法罪名空泛 在澳港人擔心合理

澳洲國立大學外交專家史密斯（Graeme Smith）表示，自澳洲政府公佈「避風港」政策以來，香港對民主打擊更加嚴重，而且香港警隊更令人恐懼。他說︰「香港警隊有很大的轉變，由亞洲最可信的一支，到（現在）基本上是人見人怕。」

港區國安法實施後，當局掌有更大權力打壓異見和懲罰示威者。史密斯表示，Raymond和Claudia擔心回港是合理的，他指國安法罪名空泛，賦予警察極大自由詮釋，「所以有些人因為在Twitter上留言而被以勾結外國勢力罪拘捕。他們只是張貼了一些批評政府的留言，而被傳播到全世界和他們的跟隨者，所以這便是勾結」。

Raymond說，他有很多在香港的朋友正設法移民到澳洲、美國、英國等國家，但對老一輩香港人而言，考慮到語言不通，他們會尋找一些可說中文的國家。他自己則繼續留在澳洲，亦不相信香港會回到以前一樣，「（中國正在）嘗試控制一切。他們嘗試將真香港人（送到）其他國家或中國。香港將會只是中國一座城市」。

澳洲批出技術類永居簽證激增9成

澳洲廣播公司根據《資訊自由法》向內政部取得2019年7月至去年11月之間，港人及所有國籍人士申請和獲批澳洲永久居留簽證的數據。

數據顯示，去年7月1日港區國安法生效後，7月至11月港人平均每個月申請約574個永居簽證，較1月至6月的平均約684個少16%；但與此同時，港人獲批的永居簽證，則由上半年月均316個增至下半年月均370個，增幅17%。相比下，政府去年下半年向所有國籍人士平均批出的永居簽證，少過上半年約5%。

此外，國安法實施後的7月至11月，港人平均每月申請237個技術類永居簽證，較上半年的每月平均310個少24%。然而，獲批簽證數量，則由上半年月均78個，激增至下半年149個，增幅達91%。相比下，澳洲向所有國籍的技術類永居簽證申請人批出的數量，下半年較上半年微跌2.2%。

內政部發言人並無直接回應港人獲批永居簽證數量「逆市」增加，是否與港版國安法實施有關係，只表示正優先審批能提供關鍵及專門技能的申請人，以支持政府抗疫和重振經濟。

澳洲廣播公司／特別廣播服務公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！