（北美通訊）加州勞工局局長蘇維思（Julie Su）獲晉升至華盛頓，拜登政府周三正式任命她做勞工部副部長。自傳出她是侯任人選後，加州州內的反應兩極。有商會在華盛頓刊登全版廣告，指她在加州失責。但國會亞太裔黨團就強烈推介蘇維思出任勞工部要職，認為可以為新移民爭取更多權益。

蘇維思是中國移民第二代，畢業於史丹福大學和哈佛法學院。畢業後致力為弱小社群爭取權益，曾經是洛杉磯亞美公義促進會（Asian Americans Advancing Justice）的訴訟總監。她最為人熟悉的是1995年幫助埃爾蒙特（El Monte）一間製衣工廠的一班長期被剝削的無證泰國人打贏得官司。不單止為他們爭取到超時工作補償，而且獲得合法移民身份。案件亦成為聯邦打擊人口販運的轉捩點。

前加州州長布朗（Jerry Brown）於2011年任命她做加州勞工局局長，負責執行加州勞工法。她曾協助被僱主要脅遣返的無證工人﹑以至最近與零工經濟巨頭Uber及Lyft爭取司機享有最低工資。

不過，自疫情爆發引致連串失業衍生問題，令到蘇維思的工作能力備受質疑。加州政府的居家避疫令下，不少商業活動停擺，數以百萬計民眾申請失業救濟金，然而蘇維思領導的就業發展部門（EDD），被指處理申請緩慢，電話熱線打不通﹑網站難以使用等，不少失業人士投訴遲遲得不到救濟；之後又被批評為了加快處理申請，並沒有嚴格審查申請人身份是否合格，造成巨大的漏洞。

而最近期的爭議涉及獄中囚犯的失業救濟金被盜，據稱可能超過10億元（美元，下同）。聯邦﹑州和地方官員正在調查。而州審計和聯邦勞工部的文件顯示，幾個月前就已警告加州勞工局，其系統容易受到身份盜用。

因此，加州工商協會上周在華盛頓的報章刊登全版廣告，指蘇維思監督加州的失業保險系統嚴重失誤，導致有超過3,000萬元失業金詐騙，呼籲不要任命她。儘管如此，不少組織期望，一位亞裔人士能夠擔當這個職位，更有利亞裔在美國的維權行動。

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