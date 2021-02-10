美國前總統特朗普歷史性的第二次彈劾審訊，前天以辯論彈劾已卸任總統是否合憲掀開序幕。民主黨的眾議院彈劾經理團雖在這場前哨戰的表決小勝，他們嘗試以情理俱備的陳詞打動共和黨參議員，只能爭取多一人倒戈，顯示他們在昨展開的開案陳詞就算播放更多衝擊國會片段，仍難將特朗普定罪和剝奪他的參選權。

擔當彈劾審訊陪審團的100名參議員，前天以56票對44票裁定這次彈劾合憲，否決特朗普律師團的終止審決動議。有六名共和黨參議員倒戈投贊成票，比參院上月表決類似議案多了一人，是路易斯安那州的卡西迪，他指彈劾經理團的論據遠勝於特朗普律師團，但遭路州共和黨州委員會譴責。其他倒戈共和黨人包括羅姆尼、科林斯、穆爾科斯基、薩斯和圖米。

播闖國會片段勾回憶

前天辯論焦點雖是法理問題，但雙方都嘗試以其他論點打動參議員，預示他們的策略。擔任首席彈劾經理的馬里蘭州眾議員拉斯金（Jamie Raskin）先播放國會之亂13分鐘片段，稱「事實勝於雄辯」，當中可見特朗普當日向支持者講話，以及民眾之後衝入國會嘗試阻止國會確認拜登當選總統，想勾起參議員當時倉皇躲避的回憶。

當日共有五人死亡，眾議院在特朗普離任前，通過彈劾他一項「煽動叛亂」罪名，令他成美國史上首位遭眾院兩次彈劾的總統，也是首位離任後面對彈劾審訊的總統。

拉斯金在播放片段後說：「如果這都不是可彈劾的罪行，那麼就沒有這種事了。」他指如果因總統已卸任而不能彈劾他臨離任時所作所為，是會製造「1月例外」的危險情況，是邀請總統不惜一切，甚至以暴力手段關上離任之門。另一彈劾經理、科羅拉多州眾議院內古斯指國會在1797年和1876年，分別有彈劾審訊已離任的參議員和戰爭部長先例。

特朗普律師團主要論據是憲法有關彈劾的條文，只適用於在任總統。發表開場白的律師卡斯托指已成平民的特朗普不應被彈劾定罪，如司法部認為他犯了罪可起訴他。雖然多名被起訴衝擊國會者的案情，顯示他們的行動早有預謀，他辯稱特朗普當日發言並無煽動之意，越界的人自應被監禁。不過他在近一小時發言東拉西扯，頻讚在席參議員又大談愛國激情，他稱民主黨彈劾經理訴諸感性令他改變策略。

律師：彈劾出自議員敵視

另一律師舍恩播放多名民主黨議員在特朗普初上任就揚言彈劾他的片段，稱彈劾純粹出自他們的敵視。彈劾昨天起分別由控辯雙方作最長16小時的開案陳詞，彈劾經理團預告會播放更多未曝光片段。不過多數共和黨參議員仍以不合憲作擋箭牌，迴避對特朗普言行作判斷，令參院難達將他定罪的67票門檻。曾挑戰選舉人團結果的共和黨參議員霍利表示，前天表決的結果可能就是最終表決結果。

美聯社/法新社/路透社