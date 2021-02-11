美國總統拜登上任後首次與中國國家主席習近平通電話，他其後在Twitter發文稱，在通話中向習近平表明關注北京就經濟和人權問題上的處理。路透社引述美國官員指，拜登希望與習近平的通話「務實、理智及清晰」；針對新疆問題，拜登並無提到美國會否杯葛2022年北京冬季奧運，但華府與盟友正研究限制向中國出口敏感技術。

拜登在Twitter發文稱，與習近平的通話中向中國人民送上農曆新年祝福，同時對北京的經濟措施、違反人權和壓迫台灣表達關注。他又指有告訴習近平「如果對美國人民有利，將與中國合作」。

認為現時美國處於強勢

有白宮高級官員在中美領袖通話前向路透社表示，拜登希望與習近平的通話是「務實、理智及清晰」，同時希望兩人有場開放的對話。該官員表示這次通話是美國經過與盟友和夥伴協商後，認為現時美國處於強勢，對中國侵略性的行動和霸凌行徑提出核心關注。

雖然白宮已將中國政府對新疆維吾爾族的措施定性為「種族滅絕」，外界亦有聲音要求作出回應，但消息指拜登在通話內容中，並無提到美國會否參與2022年北京冬季奧運。

報道指，華府與盟友和夥伴正合作研究就出口中國一些敏感技術「新增針對性限制措施」。華府短期內不會撤銷前總統特朗普政府對中國商品實施的關稅，但會與盟友協商如何應對與北京的貿易問題。

拜登稱習近平「骨子裏沒有民主」

拜登過去周末接受哥倫比亞廣播公司節目《Face the Nation》訪問，談到中美關係，形容兩國是「極度激烈的競爭」。他強調擔任副總統時與習近平建立了深厚關係，兩人約有共24至25小時的私人會面時間一起旅行約1.7萬英里（約2.7萬公里）。他又形容習近平「正面和強硬，但骨子裏沒有民主，我沒有批評的意思，只是講事實」。

路透社

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