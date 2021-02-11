（北美通訊）紐約市最新統計顯示，武漢肺炎疫苗未有公平分配予所需人士，不成比例地流向白人而不是最受疫情影響的非裔和拉美裔。有亞裔美國人就發現，紐約市的疫苗接種預約系統既複雜又混亂，最後自己花了不到50元（美元，下同）建造了一個簡單易用系統。

Huge Ma是Airbnb的軟件工程師，他1月初嘗試為媽媽做網上預約接種武肺疫苗。但熟悉電腦的他亦要倒抽一口涼氣，因為他發現要翻查幾十個網頁，每一個都要各自註冊登入，而紐約州和紐約市的預約系統完全不共通。

因此他決定自己開發一個。在不到兩星期時間，他建立了TurboVax。這個免費網站可以提供紐約州和州內三個主要城市的疫苗供應最新情況，並將消息實時轉到Twitter。Huge Ma開發這個系統只用了不到50元，而且相比市政府的系統，更簡單和容易就可以做到預約。

他表示，為居民接種疫苗應是政府的最優先處理事項，但預約網頁未能達到方便居民，令人遺憾。他認為這次是對自己的一個挑戰，以證明有時間、有動力會達致甚麼成果。而在疫情下每個人都可以擔當一個角色，他只是盡自己所能，令事情變得簡單容易一點。

哈林醫院（Harlem Hospital）CEO卡林頓（Eboné Carrington）亦投訴政府的接種疫苗預約系統複雜難用，令到哈林區內的老人被邊緣化，結果成功預約接種的絕大部份是居於哈林郊外，教育程度較高的白人。

在紐約市人口中，非裔佔了24%。但最新統計顯示，在已接種疫苗的21萬65歲以上長者中，非裔只佔12%。

發現預約系統有問題的還有居住在曼哈頓上區的臨床心理學家，現年35歲的諾維奇（Jeremy Novich）。他批評該套系統是25歲至85歲的接種者之間的技術競賽，再直接的說是虧待老人。

1月時他和另外兩個朋友成立了疫苗預約協助小組（Vaccine Appointment Assistance Team），可以一對一地替長者預約，服務對象由最初的當地猶太教堂長者，到現在擴展至透過電話熱線和網上登記的人。由於需求量大，即使義工數目已增至20人仍然難以應付，現時他們已暫停接受新的登記，並且正考慮和一個非牟利組織合作以提高服務能力。

不過，最大規模的義工隊是紐約市疫苗名單（NYC Vaccine List），網站提供50多個，包括州、市和私人的疫苗接種地點預約。網站背後有大約20個義工編寫代碼、聯絡社區祖織，以及直接致電接種中心查詢疫苗供應。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）亦承認，疫苗接種預約系統「太麻煩」，承諾會作出升級，令系統更人性化。

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