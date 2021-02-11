傳統農曆新年是中國消費者外遊的旺季，但今年武漢肺炎疫情未過，旅遊限制令仍實施，日本零售商為求生存，必須轉型主攻本地客。在去年有一半分店結業的大型連鎖免稅店「LAOX」，預計今年新年沒有中國客痛失以往9成生意，於是公司決定開拓國內巿場，為商品加入本地元素吸引消費者，包括推出一系列秋葉原限定精品，希望打救銷售額。

東京秋葉原「LAOX」連鎖免稅店集客營銷部主管金雪珠（Jin Xuezhu，音譯）坦言，自2014年起，公司有9成客戶是中國旅客，但今年情況不同，「因為現時的旅遊限制令，他們無法來日本……沒有這9成生意，令我們大受影響」。

「LAOX」原本在全國擁有24間大型連鎖免稅店，但疫症令全球旅遊業委縮，公司去年有12間分店倒閉。倖存的「LAOX」也要重塑形象開拓國內巿場，他們要收起那些電飯煲、電廁板等中國旅客愛買的商品，店內貨架改放日本人最愛的精品玩具，「我們推出很多精品和玩具，都是秋葉原限定的……以往我們以免稅店定位，但去年我們店鋪改頭換面，希望讓本地客人都賓至如歸」。

不過「LAOX」沒有完全放棄中國巿場，由去年秋天起，與大品牌蘇寧（Suning）及微信合作，在中國網購平台直播催谷銷售。公司的商務直播部經理崔文哲（Cui Wenzhe，音譯）表示︰「我們對於靠直播在網上銷售有很高期望……我們希望趁情人節辦更多推銷的活動。」去年公司推出350次直播，他們預期農曆新年會有更多類似活動吸引消費者。

路透社報道指，疫情對日本經濟上的打擊未及英美的情況嚴重，但東京等地的緊急狀態又再延長多一個月，而旅遊禁令長時間實施，日本已連續兩年假日檔期沒有中國旅客到訪，相信東京的零售商已大受影響。

路透社

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