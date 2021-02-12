緬甸自發生政變以來已10多天，全國各地抗議遊行不斷，台灣僑委會周五（12日）透過新聞稿表示，台灣駐緬甸代表處及緬甸台商總會均高度關注事件，目前尚未有台商或僑民受傷，但因參與抗議活動遍及各行各業，許多工人加入遊行，讓部分台商工廠的產線受波及。

僑委會指出，目前緬甸參與抗議活動遍及各行各業，過程都算和平，也沒有聽到台商或僑胞人身受到傷害的情形，不過因為許多工人加入遊行行列，令到在緬甸從事加工出口的台商工廠不免受到波及，但這些企業透過輪班，減輕產線受到的衝擊。

僑委會表示，由於緬甸政府2月9日擴大集會禁令及宵禁實施範圍，台灣駐緬甸代表處再次提醒所有台商、僑民遵守緬甸有關規定，密切注意政情發展，外出時避免接近群眾集會示威場合，也呼籲所有台商、僑胞在春節假期與代表處保持密切聯繫，倘遇急難需要協助，請撥打緊急聯絡電話。

僑委會補充，緬甸台商總會也在除夕（11日）發文，緬甸政情持續升溫以及疫情衝擊，呼籲台商關注政情發展並做好健康管理，如有緊急需要服務，可與總會聯繫。

蘋果新聞網

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