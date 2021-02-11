（北美通訊）美中兩國去年初達成第一階段貿易協議後，由美國出口到中國的龍蝦總額，急速反彈近一倍。業界本預料農曆新年旺季，生意創出高峰，但中國收緊進口食品病毒檢測，加上航空貨櫃嚴重短缺，導致美國龍蝦對中國的出口量不升反跌。業界預料全年生意額將較去年減少。

在2017和2018年，美國每年向中國出口價值約1.4億元（美元，下同）龍蝦。及後，美中兩國展開貿易戰，美國海鮮出口受到影響，2019年僅向中國出口價值約5,100萬元的龍蝦，按年跌幅超過60%。

去年1月，美中達成第一階段貿易協議，即使全球受疫情影響，中國由美國進口的龍蝦量亦回暖。聯邦數據顯示，截至去年11月，中國向美國入口總值9,500萬元龍蝦，較前一年增加超過80%。

緬因州海鮮批發零售商The Lobster Company副主席馬素（Mike Marceau）表示，自去年春季起，出口至中國的龍蝦數量，一直保持強勁，他本來預料在農曆新年期間，龍蝦出口可以一如以往地創高峰，銷情卻在數周前開始出現停滯， 「因為疫情，我們損失了農曆新年的生意。」

中國早前宣稱，在多個入口食物中驗出武漢肺炎病毒。海鮮業界新聞網站SeafoodNews.com創辦人沙克頓（John Sackton）表示，中國收緊進口食品的病毒檢測，令美國龍蝦出口再受打擊，The Lobster Company創辦人納多（Stephanie Nadeau）分析，中國在春節期間限制境內旅遊，慶祝活動減少，對龍蝦的需求亦因此下降。

位於麻省的海鮮出口商Truefoods行政總裁圖克思達斯（Mike Tourkistas）表示，由於航空貨櫃嚴重短缺，也導致出口到中國的美國龍蝦數量減少。他預料今年全年貿易額較去年減少。

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