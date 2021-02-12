（北美通訊）雖然參選紐約市長之途開始得不太順利，由被批評在疫期高峰時一家逃離紐約市避疫、被指控競選團隊中有性別歧視，甚至感染武漢肺炎須被強制隔離，但仍無礙台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）的人氣。最新民調顯示，他在眾多參選人當中暫時領先，若單計民主黨選民對他的支持度，更比主要競爭對手多出高達20個百分點。

楊安澤自2月2日宣佈確診，至今仍接受強制隔離，只能靠網上宣傳，但仍然可以在眾多民主黨參選人中脫穎而出。周三公佈的最新民調顯示，楊安澤的支持率有28%，而他的主要競爭對手布魯克林區區長亞當斯（Eric Adams）有17%，紐約巿審計長斯靜格（Scott Stringer）則佔13%。但若單計受訪民主黨選民，楊安澤更大幅拋離對手近20個百分點。

他的競選團體指出，楊安澤為人真實，而且不是職業政治家，因此不懂得耍手段。自參加民主黨總統初選以來，楊安澤的競選策略一直是要深入民心，並假設無論是好是壞，有人關注總比無人關注好。

在楊安澤尚未正式宣佈參選時，新聞網站POLITICO就率先作出他的負面報道，指他在紐約市的疫情高峰時帶著一家逃離這個城市，大部份時間都留在距離曼哈頓約90分鐘車程的紐約上州新帕爾茨（New Paltz）。

之後，他在回應《紐約時報》查詢時過份坦白地辯護說：「你可以想像在一個只有兩間房的住宅中，一邊安排兩個孩子接受學校的網上授課，一邊還要自己做公事嗎？」事件立即變成「公關災難」，因為很多紐約市的家長在2020年大部份時間都一直要這樣做。

除了被指疫情期間背棄紐約市，據《City & State》報道，楊安澤在多次市長選舉中都未有參與投票，遭競爭對手譴責他對紐約市缺乏承擔。

他提出在總督島（Governors Island）開設賭場的建議又受到競爭對手的圍攻，認為是反智和違法。他在Twitter上貼文說紐約人愛雜貨店，但用了bodega（意即酒窖，但西班牙裔美國人愛以此字稱呼雜貨店）一字，而引起網上爭辯他用錯稱呼。

縱使負面新聞不絕，但有政治分析員認為，距離6月22日市長初選還有一大段時間，大部份紐約人還未開始投入選舉，因此不會留意到這些失誤。曾為運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）參與民主黨總統初選時助選的政治顧問史密斯（Lis Smith）表示同意，「網上的爭議和現實中的紐約人所關心的議題有很大差異。選民着重的是疫情、經濟和公共安全等問題，而不是何謂bodega。」

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