美國德州周四發生大規模的連環車禍，133輛汽車在接近沃斯堡（Fort Worth）的35號州際公路相撞，至今造成最少6人死亡及65人受傷。現場在事發時正處於大風雪的惡劣天氣，導致路面濕滑和結冰。當局仍在調查具體的事發原因。

事發於當地時間清晨6時左右。有影片顯示，一輛速遞公司貨車失控，並撞向路壆，尾隨的車輛收掣不及，引發連環相撞。現場片段顯示，多輛貨車和私家車被撞至嚴重變形，甚至私家車被夾在貨車之間，亦有車叠車的情況。

救援人員透露，警方和消防員抵達現場時，路面已經結冰。由於地面濕滑，為確保救援順利，他們一路沿公路撒鹽和沙防滑。

由於連環車禍發生時間正值醫院換班時段，不少受困者都是醫護人員，另有3名警員開車途中亦捲入車禍受傷。當地消防局長戴維斯（Jim Davis）表示，很多司機受困在車內，救援人員需要出動工具救人。

美聯社／英國《每日郵報》

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