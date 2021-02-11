網絡安全隱患真的要小心！意大利米蘭警方近日破獲一個爆竊集團，指他們透過在社交網站Instagram，找出名人住所的保安漏洞，並推測他們的行蹤，再伺機爆竊，意甲球隊國際米蘭右閘阿舒拉夫，以及當地電視主持人萊奧塔（Diletta Leotta）也是受害者，最年輕的一名疑犯只有17歲。

警方指，爆竊集團成員仔細研究名人在Instagram上載的照片，找出名人寓所的具體地點、內部佈局、使用的窗戶類型等，並估計他們可能離家的時間，再趁機爆竊。他們去年6月6日首次得手，從萊奧塔的住所盜取價值15萬歐元（約141萬港元）財物，包括勞力士手錶、名牌手袋及珠寶等。

去年11月賊人食髓知味，進入阿舒拉夫的住所偷去多隻手錶，12月再到萊奧塔前夫的家人、當地網紅因卡多納（Eleonora Incardona）的住所爆竊，偷去9個手袋、大量衣物及現金，總損失達數萬歐元。警方經連月追查後，最終在上月拘捕首名疑犯，周三再拘捕另外3人。

衣着光鮮掩人耳目

被捕人士年齡介乎17至44歲，警方形容他們是「特技竊賊」，擅於從名人住所的角落潛入。警方發佈的閉路電視片段可見賊人衣着光鮮，以掩人耳目，他們爆竊時會分工合作，其中一人負責攀爬入屋，一人在屋外把風，另外兩人則在目標人物家門外，等候同黨入屋後開門接應，再一同盜竊財物，其後把贓物放進預先準備的行李篋內，最終逃之夭夭。警方已起回大部分贓物。

英國《衞報》/英國廣播公司

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