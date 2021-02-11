（北美通訊）美國加州議會有議員提出修改民事法，把性交時擅自脫下安全套列為性暴行（sexual battery），受害人可循法律渠道追討賠償。議案一旦獲通過，加州將成為全美國首個訂明性交時擅脫安全套屬違法行為的州分。

加州議會民主黨眾議員加茜亞（Cristina Garcia）第三度提出有關議案。她在2017年及2018年，兩度提出修改加州刑法，把性交期間擅自脫下安全套成罪，受害人可追究法律責任，但議案均不獲通過。

本周，加茜亞再接再厲，提出修改加州民事法，把性交期間未得對方口頭同意而脫下安全套、以陰莖作作親密接觸列為性暴行，受害人可循民事訴訟追討賠償。她表示，希望從民事法入手，爭取更多議員支持，並起帶頭作用，鼓勵其他州分立法。

加茜亞指，希望立法讓受害人提供法律渠道，伸張正義；她亦希望法律條文有助展開討論和教育，讓公眾、特別是年輕人明白，有關行為絕對不應被容許。她引述有線電視頻道HBO熱播劇集《I May Destroy You》，講述擅自脫下安全套可以造成極大傷害。

美國律師事務所Fierberg National Law Group律師尼利（Chloe Neely）指出，在進行性行為期間的共識（consent），一直在變化，受害人很難讓陪審員明白、亦難以證明「共識」是否存在；把擅自脫下安全套行為民事化，有助把這個複雜概念編入法律中，亦可以把入罪門檻降低，同時幫助受害人。

美國民權律師布羅茲基（Alexandra Brodsky）四年前在哥倫比亞大學《性別與法律》期刊（Columbia Journal of Gender and Law）撰文，講述性交時擅自脫下安全套的嚴重性，引起美國對有關問題的關注。

布羅茲基表示，這情況多數發生在親密伴侶之間，除了會傳染性病、導致意外懷孕，也是對伴侶的背叛，「對個人尊嚴和自主的嚴重侵犯」，會對受害人帶來極大情緒創傷。但外界總有很多人對問題存誤解，不認為「情到濃時」擅自脫下安全套有問題。

布羅茲基認為，假如沒有法律條文，白紙黑字寫清楚，沒有媒體展開討論，很多受害者只會孤立無援，甚至誤以為問題是正常性交的一部份。她強調，擅自脫下安全套絕對是侵犯行為。

另外，加茜亞於2018年被指控，於2014年非禮兩名加州議會男職員，加州議會完成調查後，證實她曾使用不雅語言（vulgar language），但裁定她沒有違反加州眾議會性騷擾政策。加茜亞表示尊重調查結果，繼續就自己關心的議題發聲。

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