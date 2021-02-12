中國華為入稟英國高等法院，要求授權可向滙豐銀行索取文件，案件將於周五在英國高等法院展開聆訊，試圖就華為副總裁孟晚舟在加拿大的引渡聆訊取得更多證據。匯豐就事件回應稱，申請文件並「沒有好處」。

孟晚舟的律師團隊入稟英國高等法院，要求根據「銀行登記簿證據法」 （Bankers Books Evidence Act），授權華為向滙豐索取相關文件。他們希望獲得更多證據，了解滙豐知否華為與伊朗子公司「星通技術公司」（Skycom Tech）間的關係，以及滙豐對案中關鍵會議知情的程度多少。案件會在周五舉行聆訊。

律師宣稱有遺漏證據 可證沒向滙豐說謊

而案中關鍵會議是指在2013年8月22日，孟晚舟於香港向一名滙豐銀行高層進行簡報會。滙豐後來把簡報文件轉交美國，觸發美國指控孟晚舟及華為利用星通對伊朗開展業務，違反了華府對伊朗的制裁令，要求加拿大引渡孟晚舟到美國受審。

美國指控的關鍵部分，是她向滙豐隱瞞華為與星通之間的關係，導致滙豐面臨違反伊朗制裁令的風險。不過，孟晚舟的加拿大律師團隊表示，有2頁被滙豐漏掉的證據，能夠證明孟晚舟在華為與伊朗業務上，沒向滙豐說謊。

滙豐：非案件參與方 在英索文件無幫助

滙豐發言人回應稱，在英國申請文件並沒有好處。不論在美國抑或加拿大的案件，滙豐都不是參與方，不適合對正在進行的法律事宜作出評論。

滙豐在英國註冊，但收入主要依靠香港，並越來越依賴中國。但滙豐向美國提交文件致孟晚舟被捕，因而飽受中國壓力。在英國，匯豐亦因為凍結香港民主派人士的銀行戶口而承受指摘，母企滙控行政總裁祈耀年（Noel Quinn）早前出席英國國會聽證會，便被批評是配合了北京「打壓」香港。

英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！