日本東京奧運暨殘奧組織委員會會長、前首相森喜朗周五正式宣佈引咎辭職，他的失言遭受運動員、多個奧運贊助商、義工、外交官及國內外傳媒批評，他的盟友卻一直為他辯護，僅為他道歉，但沒有要求他辭職。日本政界集團意識極高，「村民心態」以為道歉可以了事，忽視了全球的性別平權浪潮。但與此同時，「重磅」如森喜朗也要為今次失言事件道歉辭職，也反映日本領袖誓要舉辦東京奧運的決心。

森喜朗作為自民黨資深人士，與前首相小泉純一郎和安倍晉三屬同一派系，在政壇非常有份量，包括首相菅義偉等森喜朗的盟友本着集團意識，未有對他的失言大力批評。獨立時評人井戶敦夫（Atsuo Ito，音譯）形容：「他的同事希望保護他，如果這些批評只是發生在日本，一句道歉可能有用，但這是全球性批評。」

海外傳媒亦一直以顯著篇幅跟進森喜朗事件，多國外交官發佈性別平等的帖文回應，日本內外社交網站出現的批評聲音亦不絕。一向敢言的日本混血女網球手大坂直美直斥森喜朗「無知」，網上要求他下台的請願已收到逾14萬個簽名；東京都知事小池百合子表明拒絕出席本月有森喜朗參與的會議，連國際奧委會也一度發聲明譴責森喜朗言論。

在世界經濟論壇2020年性別差距報告的153個國家中，日本排名第121位。日本女子大學大澤真知子教授表示：「我不認為他們（執政政治家）真的理解性別議題，以及它的重要性。性別平等是非常重要，但他們不重視這個議題，只集中於內政。」

不惜推倒重磅人物 展辦奧運決心

儘管東京奧組委及執政黨等人對森喜朗的言論感到憤怒，但他們一開始向路透社表示，不是很多人願意看到森喜朗下台，因為森喜朗的政治人脈以及與奧委會官員的關係，被視為是成功舉辦奧運的關鍵。因此，即使菅義偉指言論不可接受，但未有要求森喜朗辭職。

日本疫情至今仍未平復，當地領袖仍然全力推動奧運，如今不惜讓森喜朗這位政壇重磅人物下台，反映日本政府的決心。智慧樹投資資深資產經理（Jesper Koll）表示，此舉是希望外界知道，日本是明白的，不是僵化以及不了解民情，「是的，日本會盡其所能」成功舉辦奧運會。

首相任內屢失言 民望僅得7%

森喜朗雖然只在2000年至2001年短暫出任首相，但任內不時發表驚人言論。2000年5月，森喜朗在神道相關會議上說「日本是以天皇為中心的神國」，同年6月舉行眾院選舉時，他則批評無黨派人士，稱「這樣漠不關心地睡過去就行了」。

2001年2月美國潛艇與日本實習船「愛媛丸」相撞，森喜朗在接到通報後卻繼續打高爾夫球，因而飽受輿論指摘。共同社民調顯示，他的內閣支持率低至只得7%，森喜朗於同年4月下台，但仍然作為前輩支持繼任首相小泉純一郎及安倍晉三等人，保持影響力，後於2012年11月退出政壇。由於森喜朗首相任內跟俄羅斯總統普京建立親密關係，下台後也維持友誼，他引退後仍一度作為安倍的首相特使，出面跟俄羅斯普京會談，在外交方面作出貢獻。

路透社／共同社

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