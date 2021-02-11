英國展開武漢肺炎疫苗接種計劃近兩個月，目前接種了首劑疫苗的人數已突破1,200萬。科學家認為目前疫苗效果良好，尤其是採取先讓更多人接種至少一劑的策略，令當地感染個案持續下降。專家及政府人士均預測，英國最快2月底可望初步防疫效果，並將很快會脫離封鎖狀態，逐步回復正常生活。

先一劑疫苗 起初步防疫效果

英國目前使用輝瑞／BioNTech及牛津大學／阿斯利康研發的疫苗。按照指引，上述兩款疫苗需要在3周內完成接種2劑，但英國疫苗計劃其中一個爭議之處，就是建議接種首劑疫苗的人不必在21天後立即接種第2劑，反而是讓更多人接種首劑疫苗，務求讓更多人擁有初步抗體。

當局正就現時疫苗計劃的成效進行調查，預定數天後公佈初步結果。有政府消息人士率先向英國《太陽報》披露，形容結果「非常積極」，指研究發現接種一劑輝瑞疫苗後，對80歲以上及65歲以下人士均能夠起到同樣良好的效果，除了減低較年輕成人有病徵感染達65%，80歲以上長者亦降低了64%。唯一差別是，年青人接種後只要約2周產生抗體，長者則要3周才能預防感染。

接種過兩劑後，有效率會視乎年齡上升到介乎79%至84%，雖然跟當初臨床試驗宣稱的95%有一段距離，但這數字仍然令人鼓舞。該名消息人士直言：「這些都是非常積極的發現，表明疫苗接種正在產生真正影響，數據支持我們延遲第2劑疫苗接種，來拯救更多生命的做法。」

東英吉利亞大學（University of East Anglia）醫學教授亨特（Paul Hunter）形容數據「令人興奮」，他說：「如果這些數字是真確，將令人十分安心，如果兩款疫苗皆在3周後達65%的防護效用，我認為真的很好，證明我們目前的策略是正確的，因為能保護更多人，而不是讓人在3周內接種2劑。」

最快2月底大規模防疫

根據英國國民保健服務（NHS）的數據，現時英國已有超過1,200萬人接種了首劑疫苗，政府專家預計下周將會上升至1,500萬人。按照上述研究數據，已接種人士最快2月底產生防疫效用。亨特認為，雖然南非變種為疫苗帶來挑戰，但很有信心看到社會逐步重開，很可能由3月初復課開始。

由於疫苗亦已被證實對預防重症感染有良好效果，政府專家估計武肺重症監護病房在3月初將減少3分1，直至4月下旬更會暴跌5分4。

英國《太陽報》

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