日本東京奧運暨殘奧組織委員會會長、前首相森喜朗上周在開會時發表歧視女性言論，引爆連串風波。森喜朗周五正式宣佈引咎辭職，他再次為失言道歉，並強調最重要是讓東京奧運成功舉辦。

森喜朗表示，日本政府將會努力重建信任，並在國內外宣揚多元及和諧的信念。他承認之前的言論「不恰當」及引發混亂，為此道歉，辯稱無意貶損女性，並指他如今辭職將可讓東京奧運的準備工作更見順利。

奧運擔當相被視為接任人選

對於繼任人選，森喜朗曾經點名支持奧運選手村村長、日本足協前主席川淵三郎接任東京奧組委主席。但川淵三郎較森喜朗還要年長一歲，被質疑是否適合再由另一名年長男性出任此職，有傳菅義偉政府可能阻撓川淵三郎的任命。

另據日本傳媒報道，現年56歲的奧運擔當相橋本聖子目前被視為有力候選人。據報菅義偉之前曾經向森喜朗提出，是否應該讓較年輕或是女性出任東京奧組委主席，但森喜朗當時未接納，並主張由川淵三郎接替自己。

東京都知事小池百合子呼籲在挑選東京奧組委主席接任人時，應該保持透明度。

失言醜聞發酵 惹國際奧委會批評

森喜朗上周三出席一個奧運相關會議，會上討論到將日本奧委會女性理事比例提高至40%，森喜朗指如果太多女性的話「將會浪費時間……令會議變得冗長」，言論涉及性別歧視惹來爭議。他事後向公眾道歉，指發表了不當言論有違奧運精神，但當時強調不考慮辭職。

然而事件不斷發酵，多個奧運贊助商表示企業形象被森喜朗的言論連累受損，公開批評他，小池百合子亦考慮拒絕出席本月有森喜朗參與的會議。國際奧委會周二亦發表聲明指森喜朗言論違背奧運提倡性別平等的精神，認為不恰當。

首相菅義偉早前亦曾批評森喜朗發言不適當，有逾百名義工亦因不滿他決定退出，也有諧星退出3月底的傳聖火活動。

路透社／共同社／《蘋果》資料室

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