美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.07億，全球死亡人數超過236萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,735萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過47.4萬。印度確診人數超過1,087萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逾965萬，死亡人數超過23.4萬。英國累積感染人數升穿400萬宗，俄羅斯、法國、西班牙確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞和阿根廷。墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭共9個國家確診宗數亦超越100萬。以下是最新疫情發展：

●美國總統拜登周四訪問馬里蘭州的疫苗實驗室，承認美國將無法在夏季結束前，為所有國民接種武肺疫苗。拜登批評前總統特朗普未有為疫苗做好準備，也沒訂購足夠疫苗，稱自己正在修正問題，呼籲國民繼續保持耐心。拜登同時宣佈，已分別從輝瑞及Moderna增購各1億劑疫苗，目前繼續是在7月底前取得足以讓3億人接種的疫苗數量。連同拜登最新宣佈訂購的2億劑疫苗在內，美國至今已訂購6億劑武肺疫苗。

●法國周四再錄得逾2.1萬宗武肺個案，衞生部周四公佈，英國變種武肺病毒佔當地感染個案約20%至25%，南非及巴西變種亦分別佔4%至5%，當中以東部摩澤爾（Moselle）地區變種個案最多。總理卡斯泰（Jean Castex）表示，將在學校假期結束後，為小學每周安排20萬次唾液病毒測試，以追蹤疫情，當地晚上6時後的宵禁令仍然維持。

●其他歐洲國家方面，德國宣佈因應疫情，封鎖與捷克的邊境。斯洛文尼亞則宣佈下周一起放寬防疫措施，容許居民離開所住城市，自由來往國內不同地點，高中同日起恢復面授課堂，售賣非必須品的商店亦復業，但職員需定期接受病毒測試。

●新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周五宣佈，當地將於本月20日起開始為國民接種武肺疫苗，首批疫苗將安排1.2萬名邊境人員接種。阿德恩形容疫苗是國家另一個里程碑，指邊境人員站在最前線，因此需優先為他們接種，預料4月會開始為醫護人員接種，全民接種則估計需一年時間才能實現。新西蘭亦會負責托克勞（Tokelau）、紐埃（Niue）及庫克群島（Cook Islands）等南太平洋島嶼的疫苗接種工作。

●非洲武肺死亡人數在過去一個月急升40%，預料將在未來數天升穿10萬人大關。非洲疾控中心周四警告，若一地的武肺個案多屬南非變種武肺病毒，便不應為國民注射阿斯利康（AstraZeneca）與牛津共同開發的武肺疫苗。近日研究發現，阿斯利康疫苗對南非變種武肺的保護力較弱，南非已率先暫停該國注射阿斯利康疫苗的計劃。世界衞生組織（WHO）則稱，至今仍然建議各國使用阿斯利康疫苗，會進一步調查南非變種病毒的傳播狀況。

路透社/德新社/美聯社

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