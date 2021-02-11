爭取沙地阿拉伯女性駕駛權的女抗爭者哈特羅爾（Loujain al-Hathloul），遭王室為首的政府拘留和凌虐逾1,000日後，前日獲釋，條件是守行為三年，五年內不准外遊，其家人說「公義之爭仍未結束」。

今年31歲的哈特羅爾，早年推動國家撤銷女性不可獨自開車的禁令；在王室解禁開車令前一個月的2018年5月，哈特羅爾被捕，罪名是「顛覆沙地政治體系，危害國家安全」；拘留期間她向家人透露在獄中遭鞭打、水淹、電擊和性侵犯，聯合國和多個國際人權組織都有譴責，但沙地政府否認女方指控。

去年12月，哈特羅爾家人代發聲明，說她被國家特別刑事法庭判囚5年8個月，緩刑2年10個月。獲釋後她將按裁決守行為三年，五年不准外遊，其間若參與任何當局視為不法的活動，都可能再被捕。

家人：公義之爭未結束

美國前總統特朗普在位四年間，經女婿庫什納牽線而與沙地王儲穆罕默德友好，為利益無視當地人權問題。本月拜登入主白宮後，上周促沙地釋放政治犯和女權運動成員，利雅德政府前日隨即放生哈特羅爾。

哈特羅爾的兄弟沃利德受訪說：「我們為她獲釋感到雀躍，但公義之爭仍未結束。」家人又要求大家不要用「重獲自由」形容哈特羅爾獲釋：「未經獨立調查控罪、未解除旅遊禁令兼未撤銷控罪，都算不上真正自由。我們距離公義還有很遠的路。」

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