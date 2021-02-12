周三晚上與中國國家主席習近平通電話後，美國總統拜登周四會晤參議員，商討國內基建發展，其間談及與習近平的通話內容。拜登又提到，中國鐵路發展迅速，形容美國若不行動，「中國會吃掉我們的午餐」。但諷刺的是，拜登在2019年競選總統時，曾經以「難道中國會吃掉我們的午餐嗎」來否定中國對美國的競爭威脅。

拜登及副總統賀錦麗周四在白宮橢圓形辦公室，跟4名參議員討論基建發展，包括參議院環境與公共工程委員會主席卡珀（Tom Carper）、共和黨委員卡皮托（Shelley Moore Capito）、前主席殷荷菲（James Inhofe）、以及參議院小企業委員會主席卡丁（Ben Cardin）。

拜登提到周三與習近平通電話2小時，形容這是好的對話，重申雙方認識多年。但他指出，中國的鐵路發展比美國起步快，「如果我們不行動，他們（中國）便會吃掉我們（美國）的午餐。他們在鐵路方面有很重要的創新」。拜登亦提到中國正急速發展汽車工業，尤其是電動車科技，「他們會投資數以十億計金錢處理跟運輸和環境的全盤事務。所以我們必須行動」。

傳媒翻舊帳 前年競選曾以此諷特朗普

拜登的說法遭到美國傳媒翻舊帳，直指他如今打倒2019年的自己。在當年5月，拜登到艾奧瓦州出席總統競選活動，其間說過：「難道中國會吃掉我們的午餐嗎？算了吧，朋友！」他當時宣稱，中國面對的內部問題遠比美國大，形容中國不是壞人亦不是美國的競爭者，又批評時任總統特朗普對中國只懂大徵關稅。時任總統特朗普當時曾經批評拜登否定中國威脅，形容對方太天真。

白宮發言人柏莎琪（Jen Psaki）周四回應指，這是拜登意識到中國帶來的競爭威脅。她說：「我認為總統的觀點是，我們正與中國競賽，他很清晰這場挑戰的深度。」拜登政府據報已準備推出新一輪刺激經濟方案，核心內容是發展基建，並希望國會盡快在未來數月內通過。

白宮官員指，拜登計劃在未來數周公布有關計劃，內容涵蓋製造就業機會、基建和寬頻等。不過，柏莎琪未透露拜登準備在基建投資多少錢。《華爾街日報》引述美國官員指，拜登周五將會見聯邦政府官員和多地市長，商討基建和刺激經濟方案。

美國《華爾街日報》／美國霍士新聞

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