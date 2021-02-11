日本東京奧運會和殘奧會組委會主席森喜朗早前發表涉及性別歧視言論引發的爭議，繼續發酵；在各方壓力下，日本傳媒昨日報道他擬於今日辭職。

在本月3日日本奧委員的會議上，83歲的森喜朗指「如果理事會有很多女性成員，會議會花很多時間」，惹來國內外猛批。他翌日公開道歉並撤回言論，但表明沒有考慮辭職。惟批評森喜朗的意見持續高漲，贊助企業和執政自民黨內出現反對意見。

逾400東奧志願者退出

據《朝日新聞》報道，逾400名東奧志願者因森喜朗言論而退出崗位；有民眾向包括首相菅義偉和奧運大臣橋本清子在內的日本政府，以及東京都知事小池百合子、日本奧委會和2020年東京奧運會發信，指雖然森喜朗為言論道歉，但「他似乎並不理解或試圖理解言論中有歧視的原因」。小池百合子更表明，不會出席後日舉行、與東奧相關的四方會議，理由是森喜朗發表了有關女性的爭議言論。

東京奧組委今日將召開評議員會和理事會的聯席懇談會。《北國新聞》報道，森喜朗對於要求他辭去主席職務的聲浪，內心已做了決定，將趁今日會議表明自己的進退，預料他會辭職。至於繼任人選，有傳是84歲日本足協前主席川淵三郎。川淵是奧組委的評議員，同時也是東奧選手村村長。他曾以日本足球隊成員身份參加1964年東京奧運，也為日本1993年創設的日本職業足球聯賽盡心盡力，並擔任聯盟首任主席。

美聯社/中央社