在特朗普四年總統任內，最具標誌性的非其言論莫屬，不論是他說的話、還是在社交媒體的帖文，往往語不驚人誓不休；諷刺的是，來到了其總統任期最後一章的彈劾聆訊，其言辭隨時成為將他定罪的實證。

在首兩日的彈劾聆訊中，眾院彈劾經理一再重播特朗普的演說、帖文及電話通話，作為指控他「煽動叛亂」的理據。鮮有被告會如此被自己的言論「反噬」，特朗普聲稱「被偷走的選舉」、呼籲支持者「如在地獄般戰鬥」等，彷彿令他自己成為了控方證人。

特朗普最愛在電視鏡頭前和社交媒體爭取注目，但正因為這樣就留下了數碼線索，足以指證他。「特朗普面對最大的問題是甚麼？」曾任前總統奧巴馬首席競選策略員的阿克塞爾羅德（David Axelrod）說：「錄影片段。」

事實上，這些紀錄讓眾院彈劾經理提出指控時，能證明特朗普的煽動行為並非始於1月6日，即國會騷亂日，而是早在數月前他一而再談及的選舉謊言，以及為政治暴力歡呼。

指誤解第一修正案言論自由

雖然辯方指，就特朗普的言論定他的罪有違憲法第一修正案賦予的言論自由，但喬治梅森大學法律教授索明（Ilya Somin）指這看法是對第一修案及彈劾目的有根本的誤解。他說：「政府官員可因為非刑事的言論被彈彈劾及罷免。第一修正案保障民眾就廣泛言論免受刑事及民事懲罰，但並不能令政府官員免被彈劾或定罪。」

美國《華盛頓郵報》/英國《衞報》