緬甸上周發生政變後，全國掀起不合作運動，多個行業有人罷工，包括公務員、醫護人員以至警員。緬甸國民軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）周四晚上發表聲明，要求罷工的公務員回到工作崗位，否則將面臨「有力行動」。

緬甸多地連續6天有人上街，反對軍方發動政變，一名19歲示威者遭實彈擊中致重傷，過去數日亦有公務員以至警員公開加入示威行列。有罷工的銀行職員稱，除非昂山素姬及總統溫敏獲釋，否則會繼續罷工，不少示威者亦高呼「不要上班」口號。

敏昂萊周四晚上發聲明，要求公務員停止罷工，形容罷工是由「不道德的人」煽動，導致公僕未有履行職責，揚言今後會採取有力行動。

官媒員工「造反」：我們知是非黑白

不過民間罷工行動仍然持續，周四仰光4個公營傳媒機構共36名職員一同出席反軍方集會，舉起三指手勢表明反對政變。參與示威的傳媒工作者表示，預計將有更多人加入抗議，強調他們是公務員，不能做出違背人民意願的事，「我們知道是非黑白，我們想要民主選出的政府……我們是服務人民，我們有這決心」。

周四亦有約1,000名示威者在緬甸央行總部門外集會，呼籲央行員工響應罷工，消息人士透露，緬甸央行至今有80人加入罷工，他們表示將無限期罷工，直至民選政府繼續領導國家為止。受銀行職員罷工影響，仰光等多地銀行服務連日受阻。

另一方面，聯合國安理會周五將召開特別會議，討論緬甸局勢，英國與歐盟周四共同提交草案，批評軍方發動政變，但沒有用上「譴責」（condemn）字眼，只用上「非常遺憾」（strongly deplore）一詞，並要求釋放昂山素姬及其他官員。

《緬甸時報》/新加坡亞洲新聞台/路透社

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