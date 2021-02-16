家長倘若接受過良好教育，一般也注意培育子女，減少他們行差踏錯的機會，但現實未必合乎期望。英國一項調查便發現，相比來自較低學歷家庭的青少年，曾受良好教育的中產家庭子女更容易有酗酒和盜竊的問題。

名為「千禧世代研究」（Millennium Cohort Study）的計劃，對1.9萬名在21世紀初出生的人進行追蹤研究，並由倫敦大學學院（University College London）分析當中的數據。

發現超出預期 研究員直認不明所以

結果發現，有7%人承認過去12個月內曾經在店舖盜竊，但單計家長至少擁有大學學士的人，比例更升至9%；而教育背景較弱的家庭，只有5%人表示過去一年有偷竊。同樣情況亦反映在酗酒問題上，父母受過良好教育的青少年，有59%人承認酗酒，來自其他教育背景組別的青少年則只有50%人表示有酗酒問題。

研究人員維拉森（Aase Villadsen）指出，從其他研究已得知，社會經濟地位高低並不是成年人酗酒的主要成因，所以或許可以用青少年模仿家長來解釋現象，但對於更多的中產家庭子女盜竊，她透露當初也以為結果不會是這樣，對此也「根本不知道答案」。

1/10青少年曾吸毒

同一研究亦發現，近1/3的17歲青少年曾經吸食大麻，1/10人更嘗試過可卡因和搖頭丸等毒品。不論其父母教育程度如何，有關比例也大致一樣，反映情況普遍。

另一研究人員菲茨西蒙斯（Emla Fitzsimons）直言：「冒險行為是可預期的成長經歷，很多人會在成年初期平息（這心態）。雖然如此，青春期的行為能夠......對個人健康以及他們的社會和經濟帶不利的長遠後果。」

英國《泰晤士報》

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