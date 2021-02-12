全球處於武漢肺炎疫情陰霾之下，在拉丁美洲很多相對落後的國家，不僅染疫死亡人數眾多，更面臨「缺氧」危機，醫院缺乏醫療用氧氣，一些國家則「有氧無樽」。隨著需求增加，醫療用氧氣的價格亦水漲船高，變成了貧窮病人的「奢侈品」，甚至要通宵輪候購買廉價氧氣瓶。

逾半中低收入國家供應不穩

拉丁美洲的武漢肺炎疫情嚴重，特別是巴西，累計確診病例已經超過970萬宗。巴西亞馬遜州首府馬瑙斯（Manaus）是國內疫情重災區，巴西面臨第二波疫情後，醫院的床位、氧氣、甚至墓地均迅速耗盡。今年1月中旬，亞馬遜州每日氧氣需求量達7.6萬立方米，但供應量只有2.8萬立方米。

根據世界衞生組織（WHO）所指，每5名患者就有一人在治療時需要醫療用氧氣輔助，拉丁美洲以此比例推算，便有約400萬人需要使用醫療用氧氣。研究人員估計，單在1月14日，亞馬遜州醫院便有超過100人因缺乏醫療氧氣死於窒息。58歲婦人馬凱斯（Ana Marques）的丈夫因此離世，她表示︰「當我們得知醫院缺乏氧氣和床位時，我們向教會求助，但牧師趕不及帶來氧氣瓶。」

據公共衞生非牟利組織PATH指出，中等收入和低收入國家逾一半醫院的氧氣供應不穩定，甚至出現完全缺乏的情況。組織編寫的「武漢肺炎氧氣需求追蹤器」顯示，巴西對醫療用氧氣需求量最大，需要32.7萬樽，其次是墨西哥的8.97萬樽、哥倫比亞的7.67萬樽、阿根廷的5.62萬樽和秘魯的3.67萬樽。

這些國家因武漢肺炎疫情而導致氧氣需求量劇增，但面對各方面資源短缺，包括缺乏購買的資金、生產氧氣所需的電力，甚至是協助運輸的可行道路。

數百人排通宵買平價氧氣

氧氣需求急增，導致價格急升。在秘魯利馬（Lima），數以百計民眾為了染疫的家人，在當地一間良心氧氣工廠「Criogas factory」通宵排隊，因為其他製造商價格貴3倍。布蘭科（July Blanco）和兄長都在人龍輪候，她說兄長負責排隊輪候，而她負責買3餐。

墨西哥的氧氣需求量由去年12月20日起，一個月增幅達7倍。官方表示，並非醫療用氧氣的供應短缺，而是欠缺氧氣樽。當地黑市的氧氣樽價格亦已經炒貴3倍。

氧氣樽昂貴難負擔 增染疫死亡率

尼加拉瓜麻醉學協會會長帕基耶（Roger Pasquier）表示，當地的氧氣樽價格已升到介乎1000至1500美元（約7800至1.17萬港元），情況將增加染疫死亡率，因為不是所有人都負擔得起這個價錢。

泛美衞生組織（PAHO）武漢肺炎病例協調員奧迪基里（Sylvain Aldighieri）指，拉丁美洲在過去一周並無出現「地區氧氣危機」，但有些國家在過去數月面臨嚴重挑戰。

法新社

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