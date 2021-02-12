美國國會眾議院議長佩洛西周四提出議案，向在1月6日國會騷亂期間保護國會山莊的美國國會警察及華盛頓警隊頒發國會金章。

佩洛西在聲明中說：「事件提醒我們美國國會警察是何等超級英勇。他們為了救我們甘冒生命危險，甚至獻上生命，成為我們民主的烈士。」

她呼籲所有國會議員一同提出這議案，頒發三枚國會金章予美國國會警察、華盛頓大都會警察，以及史密森尼學會（Smithsonian Institution）作展示及研究用。

美國國會警察署理總長皮特曼發聲明回應：「在我們正經歷極大情緒波動及筋疲力竭時，我們警員的英勇獲嘉許，確是一份禮物。我們有太多英雄，謙虛接受國會仍這樣的方式確認他們。」他亦特別提到，國會頒發金章的宣佈，正值國會參議院進行彈劾聆訊，審訊是否要為前總統特朗普涉煽動國會騷亂定罪。

當日數百名特朗普支持者衝入國會大樓，企圖阻止國會確認拜登當選總統，國會議員、包括時任副總統彭斯被迫走避數小時。事件中有五人死亡，包括一名國會警察，數十名警員受傷；另有兩名曾參與保衞國會的警員死亡。

路透社

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