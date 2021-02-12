前歐央行長德拉吉獲五星運動支持

意大利反建制的「五星運動」在周四投票支持歐洲央行（ECB）前行長德拉吉（Mario Draghi）出任總理，籌組聯合政府。

現年73歲的德拉吉於2011年至2019年擔任歐洲央行行長，任內處理歐債危機，並在維持歐元穩定上擔任關鍵角色，因此被外界稱為「超級馬利奧」（Super Mario）。外屆期望德拉吉領導新內閣，帶領國家走出公共衞生及經濟危機。

「五星運動」的支持者在網上平台投票，以59.3%通過支持德拉吉，報道指結果顯示支持者意見有分歧，過半參與投票的支持者是應重要的黨領袖呼籲，投票支持德拉吉。但如德拉吉上任，新的聯合政府將會有「五星運動」政敵加入。

意大利前總理孔特（Giuseppe Conte）上月向總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）請辭。

金正恩炒新入閣經濟高官

北韓為期4天的中全會會期結束，最高領導人金正恩周四親自主持會議，其間他批評內閣經濟部門所制定的經濟計劃與先前並無差別，指摘官員只求自保的精神根本是遭到官僚主義污染，並當場撤換上任僅一個月的勞動黨經濟部長金斗日。

據報指，金正恩發言時指國家的目標是「自力更生」，但各部門卻「自掃門前雪」，席上農業、電力、建設等3個部門的官員無一倖免。金正恩又決定撤換經濟部長金斗日，改以前經濟部長吳秀容接任。

據韓聯社分析指，在公開的相片中可以看到，相信是金正恩心腹的勞動黨書記趙甬元，站在與金正恩座位並排的講台前，對着台下神色嚴厲地批判，而當時台下只有金斗日站着，表情難堪。

吳秀容曾在金正恩掌權後擔任過經濟部長數年，隨後改為擔任第2經濟委員長，負責國內軍需產業。

傳媒指金正恩希望通過外交政策可以令美國取消制裁，但相關的棄核爭議令談判成僵局，而武漢肺炎疫情下要封關、去年天災令農作物收成大減，都令北韓的經濟雪上加霜。不過金正恩在中全會上沒有對負責南北韓等外交事務的部門，發放任何特別訊息。

土耳其《安納杜魯新聞社》／美聯社／韓聯社

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