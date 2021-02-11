今天是農曆大年初一，日本雖然沒有慶祝農曆年的傳統，但東京鐵塔仍然為應節，周四晚上特別亮起紅燈，更在瞭望台位置的顯示屏打出「希望」字眼，期望來年疫情止息、日中繼續友好，是東京鐵塔首次在農曆年時顯示漢字。

東京鐵塔過去兩年也配合節日氣氛，在農曆新年期間亮起紅燈，這年雖然來自大中華地區及東南亞的旅客因武漢肺炎大幅減少，但東京鐵塔仍繼續點起大紅光線，更特別顯示「希望」漢字，是歷來首次。

訪日旅客疫下銳減九成

受武肺疫情影響，2020年訪問日本的中國遊客只有106.9萬人次，按年銳減88.9%。不少過去華人在農曆新年期間到訪的景點，今年都變得非常冷清，加上東京等地因應疫情發佈的緊急事態宣言仍未結束，山梨縣一些土產店和食肆乾脆關閉。

日本首相菅義偉近日亦在日本中文報章發表新年賀詞，稱日本與中國維持穩定關係，對兩國以至對國際社會均非常重要，日本會繼續與中方共同承擔對國際社會應負的責任。菅義偉亦承諾全力抗疫，帶給國民安心和希望，期望一切早日恢復正常，祝願所有人在新一年吉祥。日本記者分析指，今年菅義偉的賀詞較前首相安倍晉三簡單，亦欠缺熱情。

日本《朝日新聞》/《東京新聞》/中央社

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