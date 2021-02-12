緬甸軍方月初發動政變奪權，拘捕國務資政昂山素姬為首的文人政府領袖，引發國內連日示威，軍方早前更下令封鎖社交網站Facebook及旗下服務。Facebook周五表示，因應緬甸軍方「持續散佈不實資訊」，將會下調緬甸軍方專頁及其內容的傳播，減少可接觸到的用戶人數。

Facebook並未對緬甸軍方專頁採取封鎖或禁言措施，只是減少可接觸到的用戶人數。措施會涵蓋緬甸軍方的官方專頁及其發言人專頁，還有「任何由軍方控制、重覆違反我們（Facebook）不實資訊政策的新增專頁」。

聲明指，受限專頁不會出現在動態消息的推薦欄目，而緬甸政府機構向Facebook提出刪除內容要求的功能，亦會被暫停。

Facebook東南亞地區的公共政策總監范高爾（Rafael Frankel）表示：「我們會保護包括政治言論的內容，容許緬甸人民表達他們，並向世界展示國內所發生的事。」

路透社

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