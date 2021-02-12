（北美通訊）農曆新年將至，本應是多倫多唐人街最熱鬧的日子，也是商家賺得最盤滿缽滿的季節。在武漢肺炎陰霾下，這個華人最重視的節日氣氛全失，有海味藥材店店主表示，今年「辦年貨的人為零」，也有酒樓東主透露，生意只剩下疫情前的一成，「能撐住就盡量撐住」。眾人新年願望只期盼疫情盡早完結，早日走出看似無盡的寒冬。

多倫多特約記者：馮樂怡

為迎接農曆新年，按照傳統，海外華人會專程到唐人街購買年貨，商場張燈結彩、社區一連數天慶祝過節，氣氛濃厚。不過，多倫多在「居家令」和寒流雙重打擊下，即使新年臨近，唐人街人流稀疏，商戶門庭冷清，街道上看不到節日裝飾，難以令人聯想起這個華人最重視的節日。

大中華藥材行店主Kim坦言，今年辦年貨的人為「零」，即使已減少入貨，她的店舖仍然損失慘重，「往年有很多老華僑來辦年貨，一買便是起碼四、五份買，當歸要五份、桂圓又要五份，因為要買給子女，也會送給朋友。但今年他們都不來了，老人家不敢出門，但又不懂上網，可以怎麼買？而且老一輩總喜歡看過、挑選過才買，上網買或打電話訂貨都不喜歡。」

Kim續說，滯銷的乾貨和藥材尚可保存起來，但保健品就白白過期，要忍心棄掉，「有些人會選擇送保健品作賀禮，但現在都不會拜年了，沒有人會買。這些保健品，還有燕窩之類的放一、兩年便會過期，有些已經是疫情前訂下的貨，現在都賣不出去，唯有丟掉，好肉赤，但沒辦法。」她透露，上月點貨時已棄置總值約6,000加幣的貨物，原本購入了不少海參，希望在過年期間出售，但現在只能存起來等待有緣人，否則半年後又要棄掉。

她慨嘆，過去的農曆新年，唐人街熱鬧非常，「街上有舞龍、舞獅、財神等，很多人來看熱鬧，外埠的會來逛，走的時候會買很多手信。」該店太子爺Carson則失望表示，過去一年活於疫情下，多倫多已談不上有任何節日，農曆新年「消失」也是意料中事。他認為該店未到最難熬時刻，如果疫情再無起色，店舖也肯定會捱不住，批評政府的防疫相關執法寬鬆，「現在每個月依然有『反口罩』遊行，警察只會在旁邊同行。這些大規模活動不止，風險仍在。」

同樣在掙扎求存的還有餐飲業，在龍城商場經營酒樓的林老闆稱，紮根社區數十年以來，這是最大危機之一。他透露，去年首次「封城」時，生意已劇減七成，目前生意僅餘疫情前一成，大部份收入來自熟客，「他們真的風雨同路，有些會每天都來支持，有些在我們推出賀年糕點和盤菜後立即光顧。」

他續稱，目前酒樓只做外賣，為了節省成本，不得不裁減人手或安排暫時停職，只保留一、兩名員工，加上自己和太太親自落場。林老闆指，對於酒樓來說，被禁止堂食是致命傷，「疫情前的假日，午市需要排隊等位。做唐人生意，新年生意額通常都會比較多，因為大家會和親友相聚，但疫情下就沒有了。」堂食被禁後，酒樓推出節日套餐，希望能幫補生意，「現在是虧損中，都希望能堅持下去，疫情結束後生意會回升。能撐住就儘量撐住，但不知道還要撐多久，也不知道能不能撐下去。」

多倫多華埠商業促進區（CBIA）主席雷普信指，疫情下華埠生意慘淡，間接加速了該區衰退，「好幾間商戶結業，其一因素是店主老了，第二代又無意接手，同時疫情讓生意大跌，把心一橫提早結束生意。」他表示，區內大部份店主已屆花甲之年，對網購模式感到陌生。有見及此，商會正籌備「Digital Main Street」活動，協助老舖發展網店，希望另覓出路。

除了把商業活動搬到互聯網，節日慶典也要虛擬進行。雖然這些慶祝新年的網上活動，無法直接刺激唐人街人流和消費，但雷普信仍希望借節日來宣傳，活化舊社區，「我們與商戶合作拍攝了一些影片，主要介紹中華傳統文化，希望間接推廣華社，起碼要讓人知道我們是仍然存在的。」

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