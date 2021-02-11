美國總統拜登周四宣佈，已通知國會停止2019年2月起在美國與墨西哥邊境實施的緊急狀態，意味美國政府對美墨邊境圍牆的撥款暫停，正式停止建造新圍牆。拜登同時承諾，他任內不會再以公帑興建邊境圍牆，他亦會重新審視涉及圍牆的一切撥款。

美國前總統特朗普2019年對邊境發佈緊急狀態，以繞過民主黨控制的國會眾議院，向邊境圍牆項目撥款，此後分別從財政部抽調6億美元（約46.5億港元），以及從國防部抽調61億港元（約473億港元）至國土安全部作興建美墨圍牆之用。估計截至特朗普卸任時，美國政府已斥資250億美元（約1,938億港元）建牆，當中約130公里長的圍牆是全新興建，另外約640公里則是更換舊有圍牆。

疫情為由 續遣返非法移民

拜登上任後首天已簽署行政命令，暫緩興建邊境圍牆，直至周四正式去信國會停止撥款。拜登亦取消多項特朗普任內的嚴厲移民政策，包括廢除導致非法移民父母與子女分離的「零容忍」措施，不過拜登亦表明基於武漢肺炎疫情，大部分從美墨邊境抵達的人士會在不經審核下遭直接遣返。

民主黨國會議員普遍歡迎拜登的公佈，亞利桑那州聯邦眾議員吉賈維（Raúl Grijalva）指，特朗普發佈的緊急政策是種族歧視，由始至終均不涉及國家安全，要求今後不再興建任何新圍牆。特朗普團隊前顧問米勒（Jason Miller）則批評，拜登只是擁抱非法移民。

《今日美國》/美國《國會山報》/英國廣播公司

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