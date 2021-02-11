美國喬治亞州檢察當局立案調查前總統特朗普，指他涉嫌試圖影響該州去年的大選結果。

施壓要求「找出選票」

喬治亞州富爾頓縣新任民主黨籍檢察官威利斯（Fani T. Willis）前日去信多名州政府官員，包括州務卿拉芬斯珀格，要求他們保留所有涉及「調查試圖影響該州去年大選結果」的文件。信中雖未有點名提到特朗普，但據知情人士透露，調查涉及包括特朗普上月致電拉芬斯珀格、施壓要他「尋找」選票好能推翻他在喬治亞州落敗的結果。

威利斯強調，「調查將包括，但不限於，可能違反喬治亞州選舉法尋求選舉舞弊、向州及地方政府機構作出虛假聲明、陰謀、勒索、違反就職誓詞，以及任何涉及向選舉當局作出的暴力威脅。這案件非常重要，我有信心其他執法人員同僚既曾宣誓維護美國憲法及喬治亞州，他們會合作提交涉及罪行的資料及證據，包括面談、文件、視像及電子紀錄等」。

除了致電拉芬斯珀格，威利斯的調查還包括特朗普為推翻敗選結果而接觸其他喬州官員：致電一名高級選舉調查員，要求他「尋找舞弊」；致電州長肯普要求他召開特別議會會議檢視選舉結果；跟喬州檢察總長卡爾對話，警告對方別干預德州一單尋求推翻喬州及其他州分選舉結果的官司。此外，調查亦會觸及亞特蘭大市聯邦檢察官朴炳進（音譯）上月在特朗普向司法部投訴他未有理會其選舉有舞弊的言論後，突然辭職一事。

美國《紐約時報》