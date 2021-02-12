美國輝瑞藥廠生產的武漢肺炎疫苗周五運抵日本，預計最快可在後日獲日本官方批准使用。當局寄望接種疫苗計劃能夠有助控制疫情，令預定7月舉行的東京奧運如期舉行。但日本人長久以來對疫苗的不信任度，或影響政府盤算。有日本醫生就製作一個聊天機械人應用程式（App），利用卡通柴犬推廣接種疫苗。

日本傳媒報道，政府一個衞生小組周五批准使用輝瑞疫苗，是國內首款獲批疫苗。而日本政府訂購的首批輝瑞疫苗已經在周五抵達成田國際機場，但未透露具體數量。政府專家小組同日稍後將討論疫苗事宜，預料會迅速向批准使用疫苗「開綠燈」，共同社稱後日便會批出許可。首相菅義偉則表示，下周中開始先為醫護人員接種疫苗，並希望今年中旬有足夠疫苗供應所有民眾。

日本零售集團Aeon周五也宣佈，提供全國的商場作為疫苗接種場地，但發言人指計劃展開日期等細節尚未確定。

日本的確診個案至今累計超過41萬宗，死亡人數約6,700人。當局除了向輝瑞訂購了1.44億劑疫苗，足夠7,200萬人使用，亦已向美國藥廠莫德納（Moderna）、諾瓦克斯（Novavax）和英國藥廠阿斯利康訂購疫苗。

日本對疫苗信任度全球最低

不過，醫學期刊《刺針》的研究顯示，日本人對疫苗的信任程度位列全球最低。日本放送協會（NHK）上月民調也發現，只有一半受訪者願意接種武漢肺炎疫苗。

事實上，日本人對疫苗安全的憂慮並非最近才萌芽，而是由來已久。自從上世紀90年代，有英國醫生發表一份後來被證實錯誤的報告，指麻疹腮腺炎與德國麻疹混合疫苗可能引發自閉症，引發日本人對疫苗的不信任；到2013年，多名日本女性接種HPV疫苗後出現不良反應，日本當局宣佈不推薦接種HPV疫苗，均令日本人對疫苗卻步。

當局指望國民接種疫苗，但首相菅義偉的政府目前欠缺民眾支持，部分原因是應對疫情不力，因此民眾會否踴躍注射疫苗預防武漢肺炎，仍然是未知數。

醫生出App破除疫苗流言

美國紐約西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）日裔醫生山田裕二表示，日本人對政府的支持度，直接聯繫到對疫苗的信任度，但他認為仍有空間提升民眾接種疫苗的信心。他便跟9名年輕日本醫生合作，製作一款聊天機械人應用程式（App），並加上可愛的卡通柴犬造型，籍此推動接種疫苗。

該App提供海外疫苗工作的知識，並解答社交媒體上的醫學流言。日本行政改革擔當大臣河野太郎亦在Twitter推廣這款App。

路透社

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